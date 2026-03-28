Majorare-surpriză pentru o categorie de salariați din România, începând din aprilie

Valoarea tichetelor acordate părinților salariați ar putea crește de la 710 la 740 de lei pe lună, începând cu aprilie 2026, potrivit unui proiect de ordin publicat joi de Ministerul Muncii. Majorarea ar urma să se aplice și în lunile august și septembrie, dacă actul normativ va fi adoptat.

Potrivit documentelor publicate joi în transparență decizională, valoarea tichetelor este ajustată anual în funcție de inflație.

Pentru 2026, calculul indică 739,76 lei, sumă rotunjită la 740 de lei. Scopul majorării este menținerea puterii de cumpărare a beneficiului și reflectarea creșterii prețurilor la serviciile pentru copii.

Beneficiarii sunt părinții care nu se află în concediu de creștere a copilului și care folosesc servicii de îngrijire autorizate pentru cei mici. Tichetele se acordă lunar, în format electronic, și sunt impozitate cu 10%, fără a fi supuse contribuțiilor sociale obligatorii.

O modificare recentă a legislației permite, teoretic, ca plata tichetelor să fie făcută direct către serviciile de îngrijire sau bonele autorizate. Totuși, această opțiune nu este aplicabilă momentan, normele de implementare urmând să fie actualizate.

Tichetele pentru părinți nu sunt acordate asistenților maternali profesioniști și persoanelor care găzduiesc copii aflați în plasament de urgență.

Acestea sunt emise pe suport electronic, iar dacă această modalitate nu este disponibilă, angajatorul plătește direct contravaloarea către unitatea de îngrijire sau entitatea echivalentă.

Tichetele sunt valabile doar dacă includ pe suportul electronic: numele și adresa emitentului, perioada de utilizare, interdicția de a fi folosite pentru alte bunuri sau servicii și datele personale ale salariatului care le utilizează.

Ele pot fi folosite exclusiv la unitățile de educație timpurie antepreșcolară sau la persoanele care își desfășoară activitatea de bonă în condițiile legii și cu care angajatorul are contract de prestări servicii.

Pentru a primi tichetele, părinții sau tutorii trebuie să prezinte următoarele documente:

