Maia Sandu inițiază negocieri parlamentare pentru desemnarea premierului și formarea noului cabinet

Republica Moldova. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări pentru desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru, primul pas oficial în formarea unui nou Guvern după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul se va desfășura timp de două zile, joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinție, în conformitate cu prevederile Constituției.

Programul consultărilor este următorul:

Consultările au drept scop desemnarea unui candidat la funcția de Prim-ministru, în vederea constituirii unui Guvern profesionist și responsabil.

Noul Parlament de legislatura a XII-a s-a întrunit miercuri, 22 octombrie, în ședința de constituire. Legislativul este alcătuit din șase fracțiuni parlamentare și va fi condus de Igor Grosu, liderul PAS, reales în funcția de președinte al Parlamentului.

Fracțiunea majoritară PAS a anunțat că îl propune pe economistul și profesorul universitar Alexandru Munteanu pentru funcția de Prim-ministru. Munteanu a confirmat că a purtat discuții cu președinta Maia Sandu și cu premierul în exercițiu, Dorin Recean, înainte de a accepta nominalizarea, subliniind că nu a impus nicio condiție în schimbul preluării funcției. Prioritatea sa este formarea unei echipe profesioniste, integre, care să continue reformele și să relanseze economia Republicii Moldova.

Alexandru Munteanu a declarat că unele persoane din actualul Guvern condus de Dorin Recean se vor regăsi și în viitorul Cabinet. Principalele criterii pentru alegerea membrilor Cabinetului său vor fi profesionalismul, integritatea și reputația, cu accent pe neimplicarea în acte de corupție.

Candidatul PAS a mai subliniat că dorește să conducă un Guvern tehnocrat, fără afiliere politică, care să se concentreze pe reforme sustenabile, atragerea investițiilor, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și asigurarea de servicii medicale de calitate pentru cetățeni.

Printre prioritățile mandatului său, Alexandru Munteanu a menționat creșterea investițiilor, modernizarea infrastructurii, continuarea reformelor educaționale și sociale și consolidarea parcursului european al Republicii Moldova. El a precizat că va pune accent pe formarea unui Guvern care să fie transparent, responsabil și orientat spre interesele cetățenilor, respectând regulile democratice și legea.

Alexandru Munteanu este economist, profesor universitar și om de afaceri, cu experiență internațională în domeniul educației, culturii și investițiilor. A fondat 4i Capital Partners, a condus Alianța Franceză din Republica Moldova timp de peste 30 de ani și a lucrat anterior la Banca Mondială. De asemenea, este co-fondator AmCham Moldova, implicat în proiecte educaționale și culturale, recomandându-l pentru funcția de Prim-ministru.

În calitatea sa de candidat pentru funcția de premier, Munteanu a subliniat că obiectivul său principal este să pună bazele unui Guvern profesionist, integru și eficient, care să continue reformele și să susțină parcursul european al Republicii Moldova, respectând așteptările cetățenilor și angajamentele internaționale ale țării.