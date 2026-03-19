MAI avertizează asupra e-mailurilor frauduloase care folosesc identitatea unor instituții. Cum se pot proteja românii

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis un avertisment pentru cetățeni privind e-mailurile frauduloase care circulă în această perioadă și folosesc în mod fals identitatea unor instituții de aplicare a legii din România și din străinătate. „O secundă în plus de atenție vă ajută să rămâneți în siguranță”, a anunțat instituția, într-o postare pe Facebook.

Potrivit autorităților, aceste e-mailuri au scopul de a determina destinatarii să acceseze link-uri periculoase sau să răspundă unor presupuse convocări.

MAI le recomandă cetățenilor să fie prudenți și să respecte câteva reguli de securitate. Aceștia sunt sfătuiți să nu acceseze link-urile primite, să nu furnizeze date personale și să blocheze sau să raporteze adresele suspecte.

În situația în care o persoană a interacționat deja cu astfel de mesaje, autoritățile recomandă verificarea și securizarea dispozitivului, schimbarea parolelor importante, protejarea conturilor bancare și sesizarea poliției, fie online, fie la cea mai apropiată unitate.

„O secundă în plus de atenție vă ajută să rămâneți în siguranță”, a anunțat MAI.

Autoritățile au transmis că fraudele online și telefonice sunt din ce în ce mai sofisticate. În numeroase situații, escrocii folosesc pagini clonă, aplicații de mesagerie, dar și identități false pentru a obține bani sau informații sensibile.

La nivel european, peste jumătate dintre aceste fraude implică inteligența artificială, iar furtul de identitate a devenit tot mai sofisticat și mai greu de detectat. În România, pierderile provocate de astfel de scheme au crescut semnificativ mai ales în ultimii doi ani.

În astfel de situații, oamenii se pot proteja, potrivit specialiștilor, prin utilizarea unor parole complexe și diferite pentru fiecare cont, activarea autentificării în doi pași și verificarea sursei informațiilor, precum și confirmarea identității persoanelor prin canale alternative.