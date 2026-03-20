Luptătorul iranian Saleh Mohammadi, executat prin spânzurare de regimul de la Teheran

Execuția tânărului luptător iranian Saleh Mohammadi, în vârstă de 19 ani, a stârnit reacții puternice în lumea sportului internațional, după ce mai mulți foști și actuali sportivi olimpici au comentat cazul, potrivit Fox News.

Potrivit relatărilor apărute joi, Mohammadi a fost executat în Iran, iar informația a generat mesaje de solidaritate, îngrijorare și condamnare din partea unor nume cunoscute din sportul mondial.

Conform Iran International, autoritățile iraniene l-au executat pe Saleh Mohammadi alături de alți doi bărbați iranieni, Mehdi Ghasemiand și Saeed Davoudi.

Cei trei ar fi fost acuzați că au ucis doi polițiști în timpul protestelor la nivel național din acest an, potrivit agenției Mizan, afiliată sistemului judiciar iranian.

Activisti iraniano-americani pentru drepturile omului și dizidenți citați în material au susținut că execuția lui Mohammadi a avut loc prin spânzurare publică.

Mai mulți sportivi olimpici au transmis reacții pentru Fox News Digital după apariția informațiilor despre execuție. Printre aceștia se numără Brandon Slay, medaliat cu aur la lupte pentru Statele Unite la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000.

„Ca om care a călătorit de două ori în Iran pentru lupte și a primit sportivi iranieni în țara noastră, am văzut direct demnitatea și sufletul poporului iranian. De aceea este atât de sfâșietor să vezi cum un regim al terorii execută un luptător adolescent”, a declarat Slay pentru Fox News Digital.

El a adăugat: „Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familia lui Saleh Mohammadi și de toți cei care suferă. În fața unei asemenea opresiuni, mă agăț de speranța Evangheliei lui Isus Hristos. Este singura lumină care învinge întunericul și singurul adevăr care proclamă că dreptatea și mila vor triumfa într-o zi.”

Și înotătorul american Tyler Clary, campion olimpic la Londra 2012, a comentat cazul. „Ca medaliat olimpic cu aur, mi-am petrecut viața printre sportivi care reprezintă ce are mai bun umanitatea în materie de disciplină și libertate. Ceea ce vedem în Iran — execuția unui luptător după ceea ce pare a fi fost un proces simulat — este o reamintire brutală a ceea ce reprezintă acel regim”, a spus Clary.

Kaillie Humphries, multiplă campioană olimpică la bob pentru Statele Unite și Canada, a afirmat că moartea lui Mohammadi reprezintă „o zi tristă pentru comunitatea sportivă”.

„Acțiunile regimului iranian sunt dincolo de orice poate fi considerat abominabil. Uciderea oricărui adolescent pentru ‘crima’ de a vorbi deschis este inacceptabilă. Uciderea unui adolescent care a fost vizat în mod special pentru că este un sportiv campion și un simbol al țării sale este și mai gravă”, a declarat Humphries.

Ea a mai spus: „Este o zi tristă pentru comunitatea sportivă. Acest lucru evidențiază diferențele de neimaginat în ceea ce privește libertatea pe care o avem noi, ca sportivi în SUA, de a ne exprima opiniile. Da, pot primi câteva comentarii răutăcioase pe rețelele sociale, dar nu trebuie să mă tem pentru viața mea. Mă rog să existe dreptate pentru familia lui și libertate pentru sportivii lor.”

Katie Uhlaender, sportivă americană de skeleton și participantă la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, a transmis la rândul ei că situația este cu atât mai dureroasă cu cât, potrivit declarației sale, au existat apeluri urgente pentru intervenție.

„Inima mea este alături de acest sportiv și de familia lui. Ceea ce face această tragedie și mai devastatoare este faptul că au existat apeluri clare și urgente la acțiune”, a declarat Uhlaender.

Ea a continuat: „Acești sportivi nu au făcut nimic greșit. Ei și-au reprezentat sportul și țara, iar în loc să fie protejați, au fost lăsați expuși unui sistem care nu a acționat atunci când conta cel mai mult.”

Printre cei care au reacționat s-a numărat și Sardar Pashaei, campion mondial de juniori la lupte din Iran. Acesta a susținut că situația reflectă un fenomen mai amplu legat de controlul sportului în Iran.

„Acesta este doar un exemplu al brutalității regimului. Un regim care își ucide propriul popor și acum execută public un sportiv adolescent. De aproape 50 de ani, unii politicieni au încercat să modereze acest regim. Încă nu îl înțeleg. Noi îl înțelegem. Noi am trăit sub el. Noi îi purtăm cicatricile”, a spus Pashaei.

În aceeași declarație, el a adăugat: „Sportul iranian nu mai este în mâinile sportivilor. Este controlat de Gardienii Revoluției, aceleași forțe care reprimă femeile, intimidează sportivii din afara țării și le amenință familiile. Alții sunt încă în pericol și încă mai este timp să fie salvați. Lumea trebuie să acționeze acum. Singura ‘crimă’ a lui Saleh a fost protestul.”

Materialul menționează și faptul că Departamentul de Stat al SUA a cerut Iranului să oprească execuția sportivului în vârstă de 19 ani, semn că situația a depășit cadrul strict sportiv și a intrat și în atenția autorităților politice și diplomatice.

Cazul lui Saleh Mohammadi a atras astfel reacții nu doar din partea sportivilor, ci și din partea activiștilor și a instituțiilor care urmăresc situația drepturilor omului din Iran.

În centrul acestor reacții se află moartea unui tânăr sportiv al cărui nume a devenit, în ultimele ore, subiect de dezbatere în presa internațională și în comunitatea sportivă globală.