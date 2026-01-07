Calendarul ceresc 2026. Nopți spectaculoase cu superluni și eclipse

Anul 2026 promite iubitorilor de astronomie o serie de evenimente spectaculoase pe cerul nopții. Printre momentele așteptate se numără apariția unei Luni Albastre. De asemenea, Luna Sângerie, un fenomen asociat cu eclipsele de Lună totale, va colora cerul în nuanțe roșii, oferind un spectacol vizual unic, informează livescience.com.

Prima Lună plină din ianuarie, cunoscută sub numele de Luna Lupului, a strălucit pe cer sâmbătă, 3 ianuarie, marcând a doua cea mai înaltă lună plină a acestui an. Momentul exact al fazei de lună plină a fost la ora 5:03 EST, însă fenomenul a putu fi observat și în serile precedente și următoare, vineri, 2 ianuarie, și duminică, 4 ianuarie, când Luna apărea la fel de luminoasă și impresionantă.

Această Lună a Lupului încheie seria celor patru superluni consecutive, care au început în octombrie cu Luna Recoltei, continuând cu Luna Castorilor în noiembrie și Luna Rece în decembrie.

Superlunile apar atunci când luna plină se află aproape de perigeu, punctul său cel mai apropiat de Pământ, ceea ce îi conferă un aspect mai mare și mai strălucitor decât o lună plină obișnuită. În opoziție, microlunile au loc atunci când luna se află la apogeu, cel mai îndepărtat punct de Pământ, făcând-o să pară mai mică pentru privitorii de pe Pământ.

Anul 2026 promite pasionaților de astronomie un spectacol lunar de excepție, cu 13 luni pline, inclusiv trei superluni și două eclipse lunare, dintre care una va fi ultima eclipsă totală de lună până la finalul lui 2028. Chiar dacă observarea detaliilor suprafeței lunare este mai dificilă în nopțile cu lună plină, răsăritul acesteia la apusul soarelui rămâne o priveliște fascinantă, greu de egalat.

Mai jos vă prezentă datele lunilor pline:

3 ianuarie: Luna Lupului, superlună,

2 februarie: Luna de Zăpadă,

3 martie: Luna Viermelui, totală de lună,

1 aprilie: Luna Roz,

1 mai: Luna Florilor,

31 mai: Luna Albastră,

29 iunie: Luna Căpșunilor, microlună,

29 iulie: Buck Moon,

28 august: Luna de Sturion, eclipsă parțială,

26 septembrie: Luna Recoltei,

26 octombrie: Luna Vânătorului.

24 noiembrie: Luna Castorului, superlună

23 decembrie: Luna Rece, superlună.

Fazele Lunii din 2026 - Emisfera Nordică:

Anul acesta vom avea parte de două eclipse lunare, dar trebuie menționat faptul că doar una va fi totală:

Prima eclipsa totală din 2-3 martie: Luna va traversa umbra interioară a Pământului, căpătând o nuanță roșu-portocalie timp de 58 de minute (06:04–07:02 EDT). Cele mai spectaculoase priveliști vor fi în vestul Americii de Nord și Asia Pacific.

A doua eclipsă din 27-28 august: va fi o eclipsă lunară parțială, în timpul căreia 96% din Luna (forma sturionului) va intra în umbra interioară a Pământului și ar putea căpăta o nuanță roșu-portocaliu în apropierea momentului maxim al eclipsei, la ora 00:12 EDT, pe 28 august, potrivit timeanddate.com . Cea mai bună vizibilitate va fi din America de Nord și de Sud, Europa și Africa.

Fazele Lunii din 2026 - Emisfera Sudică:

Oamenii de știință împart de obicei ciclul lunar de 29,5 zile în opt faze , care sunt determinate de pozițiile relative ale Lunii, Pământului și Soarelui.

Luna nouă marchează începutul ciclului: Luna se află între Pământ și Soare și nu este vizibilă de pe Terra. În această fază pot apărea eclipse solare, iar în 2026 vor avea loc două: o eclipsă inelară pe 17 februarie și o eclipsă totală pe 12 august.

Creșterea Lunii cuprinde semiluna în creștere și primul pătrar, când jumătate din fața vizibilă a Lunii este iluminată. Luna „cocoașă” în creștere precede luna plină, momentul în care Luna și Soarele sunt în opoziție, iar întreaga față lunară orientată spre Pământ strălucește puternic.

După luna plină, începe ciclul de descreștere, mai întâi cu faza „gibboasa” (cocoașa) în descreștere, apoi cu un ultim pătrar de lună și, în final, cu o semilună în descreștere. După aproape 30 de zile, luna devine din nou „nouă”, iar ciclul se repetă. Așadar, anul 2026 oferă astfel un calendar lunar bogat, ideal pentru cei care iubesc cerul nopții și doresc să urmărească superluni, eclipse și culorile spectaculoase ale Lunii.