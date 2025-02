Horoscop Horoscopul lui Dom' Profesor, 8-9 februarie 2025. Subiecte senzaționale







8,9 februarie

Pe 8 februarie s-au născut Jules Verne, Evangeline Adams, Immanuel Swedenborg, Jack Lemmon, James Dean, John Williams, Ivan Ivanovici Mendeleev, Emanoil Petruţ, Dorina Drăghici, Carol Corbu, Eugenia Bosânceanu, iar pe pe 9 februarie s-au născut Alice Walker, Joe Pesci, Josef Masopust, Cicerone Theodorescu, Constantin Baciu, Mircea Radu Iacoban, Dan Valentin Vizanty.

Încă o perioadă fără semnificaţii importante în calendarul creștin-ortodox sau tradiţional al europenilor vechi, al dacilor.

Iată, pe 8 februarie, s-au născut o mulțime de Vărsători celebri! Jules Verne, francezul care chiar avea imaginaţie, autorul fanteziilor ştiinţifice devenite ulterior realitate şi a călătoriilor extraordinare. Primul roman citit, pe la vârsta de cinci, ani a fost „Căpitan la 15 ani”. La viteza de zece romane pe zi, l-am citit încet, pe îndelete, într-o săptămâna. James Dean, rebelul fără cauză, idolul unei generaţii de rebeli cu cauză. John Williams, compozitorul celebru - multe filme îi datorează enorm, de la „The Vikings” la „Star Wars”. Emanoil Petruţ, vai, ce actor, care actor de astăzi nu ar vrea să fie măcar jumătate din el, vocea lui Mihai Viteazul! În seara asta, dacă găsesc DVD-ul, o să văd „Secretul cifrului” un film vechi, alb-negru, cu Emanoil Petruţ şi toţi actorii care contau în anul 1959 când a fost turnat filmul, lansat în 1960.

O ecranizare a romanului lui Theodor Constantin, ”La miezul nopții va cădea o stea”. Aici o să fac o paranteză, dragi lupi, padawani şi hobbiţi şi o să vă mai menţionez încă odată, că eu nu iau datele de pe net. Enciclopedii, cronologii, monografii, cărţi serioase, de specialitate, nu zvonuri, sau păreri. Pe net găsiţi multe erori, poate greşeli neintenţionate. De exemplu, pentru „Secretul cifrului” se menţionează actorii principali: Olga Tudorache şi Mihai Mereuţă. Ceea ce este absolut ridicol, dar nu este unica greşeală. Olga Tudorache are un rol episodic, iar Mereuţă, secundar. Actorul principal este Emanoil Petruţ, în rolul căpitanului Ulea. Punct et QED!

Pe Dorina Drăghici o ascultam în fiecare joi şi sâmbătă seara la „Parcul Privighetorilor”. Regina romanţelor, preferata tatălui meu. Tot acolo cântau Gică Petrescu, frații Grigoriu, Gigi Marga, surorile Kozak, cel puțin de ei îmi amintesc. Erau timpuri mondiale bune, de creştere economică, de aceea şi la noi, clasa de mijloc, mic burghezia cum o numesc, îşi putea permite să se ducă de două ori pe săptămână la restaurant şi de trei ori la film şi o dată la operă, operetă, sau teatru. Lumea nu statea la televizor, nimeni nu vorbea despre ceea ce a văzut la televizor! Nu ştiu dacă, săptămânal, aprindeam vreodată lada aceea cu ecran rotund care se numea „Temp-2”.

Întotdeauna am avut televizor în casă, dar nu prea ne-am uitat la el. Cât a fost moda videocasetofoanelor VHS, da, foloseam televizorul. Am văzut multe filme, pe atunci. Paradoxal este că am început colaborarea cu media cu un contract cu Televiziunea Română, semnat de tata, eu eram minor, în anul 1963. Emisiuni de tineret - eu atrăsesem atenția cu isprava mea că plecasem după Yeti. În Bulgaria chiar am avut un sezon de celebritate, primeam scrisori cu sacul.

Cu pauze produse de plecările mele din țară, am socotit că am fost plecat din țară 15 ani și opt luni, am colaborat întotdeauna cu radioul și televiziunea. După loviluție, la Radio Deltă, trei ani și Europa FM, doi ani, apoi trei ani cu Uscat și Trofin și toată echipa excelentă de la matinal, de la Antene. Apoi la TVR, pe trei canale, cam doi ani, în principal la ”Mijlocul Zilei” o emisiune generală de două-trei ore, bine gândită, bine făcută, emisiunea Iulianei Marciuc, apoi la Matinal și la emisiunile lui Leo. Au fost vreo șase-șapte ani când, vorba fiicei mele, pe ce canal trecea, dădea de mine! Nu am apărut niciodată la televiziunile mici, doar la TVR, Antene și PRO TV.

Mereu primesc invitații de la televiziuni. Cu astrologie, sigur că da, dar și la alte subiecte. Era să zic mai serioase. Da, poate așa trebuia să zic, pentru că astrologia este o metafizică veselă, este un mijloc, nu un scop în sine. Le refuz, cred că civilizat, cum să nu, nu mi s-a făcut încă propunerea adecvată.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani şi hobbiţi vă spuneam că încerc să vă aduc în atenţie un unghi deosebit de vedere. De asemenea şi subiecte şi teme noi, sau vechi, dar întotdeauna menţionez sursa. Așa se face, așa am învățat.

Unul sau mai mulţi jurnalişti de investigaţie au lucrat cu multă pasiune şi dedicaţie, au vorbit cu martorii evenimentelor, s-au documentat, poate chiar au riscat mult, unii au plătit cu viaţa pentru ca să fim informaţi. Să ştim... adevărul, o parte din adevăr, sau adevărul lor!

Scopul scrierilor mele este ca voi, domniile voastre, lupi, padawani şi hobbiţi sau orice altceva doriţi să fiţi, ei bine, să vă simţiţi bine, să fiţi optimişti şi tonici, să gândiţi, să nu vă lăsaţi compleşiţi de neagra entropie, să vă dau cel mai mare cadou! Speranța...

Se împlinesc exact 170 de ani. Dar, să facă bine domniile voastre și să deschidă https://evz.ro/horoscopul-lui-dom-profesor-8-februarie-2024-urme-pe-zapada.html. Nu am nimic nou pe subiect așa că rămâne cum am stabilit. Cum ?!

Cred că pentru acest weekend vă poate descreţi frunţile şi vă mai abate gândurile de la problemele şi decepţiile cotidiene, de la ne-vrednicii, ne-trebnicii care ne conduc, vorba lui Andrei Pleşu, ei bine - una din poveştile mele "intellectual thriller" cum clasa genul literar în care scriu, unul dintre corespondenţii mei, ”criticul literar”.

O poveste despre "fete trăznet" şi "băieţi magnet" - sursa: colecţia cotidianului "Winchester Star", care apare în Virginia din anul 1896. Iată:

La 8 octombrie 1999, ora 18,30, Annabel Wilcox, în vîrstă de 17 ani, părăsea tristă spitalul Cedar din Stirling, statul Virginia. Din nou, o făcuse lată! Doctorul care o consultase era în stare de incoştienţă la terapie intensivă, distrusese aparatură de mai multe zeci de mii de dolari, chiar şi paznicii fugiseră de ea. Era o pacoste şi nimeni, niciodată, nu o s-o atingă, ce să mai vorbim de dragoste!

Pentru că Annabel trăznea pe oricine se atingea de ea cu o tensiune de câteva mii de volţi. La liceu se râdea de ea şi i se spunea „vrăjitoarea”. Până şi căţeii şi pisoii fugeau de ea. Era obligată să poarte în permanenţă mănuşi de cauciuc, ca cele folosite de electricieni.

Părinţii ei au fost tot timpul alături de ea şi o încurajau cu: „lasă, dragă, o să treacă !”. Ceea ce s-a şi întâmplat. În primăvara anului 2000, Annabel a devenit o altă liceeană drăguţă, cu multe prietene şi prieteni. Brusc, într-o dimineaţă, s-a trezit că nu mai trăznea. Cazuri similare s-au înregistrat în Franţa în anul 1983, 1997 şi în China în 1995 şi 1998.

Povestea aceasta nu este nouă. „Fete trăznitoare” au fost semnalate şi la sfârşitul secolului XIX. Memoriile faimosului Dr. Ashcraft amintesc de Jennie Moran, care în anul 1895 locuia lângă Sedalia, statul Missouri, şi trăznea ca o butelie de Leyda (condensator). El însuşi a fost făcut K.O. de o strângere de mână a Jenniei.

În 1879 Asociciaţia Medicilor din Ontario a fost pusă în faţa unei situaţii cel puţin ciudate. Era vorba de Caroline Clare din Bondon în vârstă de 19 ani. Doi ani mai înainte Caroline fusese grav bolnavă, dar cu toate că viaţa îi fusese în pericol, medicii nu au reuşit să-i pună niciun diagnostic. Fata slăbea continuu. Când procesul părea că s-a stabilizat, Carolina a avut crize cataleptice. Complet rigidă, cu ochii ficşi şi larg deschişi, Carolina povestea cu încântare despre Veneţia, Paris şi piramidele de lîngă Cairo.

Este de prisos să adăugăm că fata nu călătorise niciodată în acele locuri îndepărtate, dar că toate viziunile ei s-au dovedit, mai târziu, absolut exacte. Parcă fusese acolo, în ținuturile acelea îndepărate și fusese martoră la evenimente.

După ce un an şi jumătate Carolina a vizitat mai tot globul, starea ei a suferit o nouă mutaţie. Nu mai avea viziuni şi stări de hipertonie, dar acum trăznea, ba chiar mai mult, devenise un uriaş magnet. Uneori, trebuia o forţă considerabilă ca să se poată desprinde furculiţa din palma deschisă a fetei. Treptat, în câţiva ani, Carolina a redevenit o fată normală, adică şi-a pierdut puterile.

Dacă fetele trăzneau, şi băieţii aveau atracţia lor. În 1890, Louis Hamburger, (ce nume, parcă ar fi dat de ”Divertis”) în vîrstă de 16 ani s-a prezentat în faţa Colegiului farmaciştilor şi a medicilor din Maryland. Louis ridica bucăţi grele de fier de câteva kilograme prin forţa magnetică a palmei deschise. Frank McKinstry din Joplin, statul Missouri trăznea pe toată lumea în anul 1889, mai ales dacă dormea mult şi bine. În zilele noroase şi reci, când se acumula multă electricitate statică, bietul Frank nu putea să meargă, deoarece la fiecare pas declanşa un trăznet.

În secolul XIX au fost investigate peste două sute de cazuri de fete trăznet şi băieţi magnet, iar în secolul trecut, XX, numărul lor documentat s-a ridicat la două mii şapte sute de cazuri. Poate vă mai amintiţi de Uri Geller! Ei, se pare că a fost doar un iluzionist... şi agent Mossad! Dar dacă nu a fost așa?

Toate cazurile de fete-trăznet sau băieţi-magnet au avut în comun faptul că mutaţia a fost temporară, numai în perioada adolescenţei şi că au rămas, toate, fără o explicaţie corespunzătoare!

V-am povestit altădată de starețul franciscan Gregor Johann Mendel cel care a enunțat legile genericii și a teoretizat că nu evoluția lui Darwin conduce legile vieții, ci mutația.

Pentru cine nu ştie, ne aflăm în Constelaţia Taurului din Galaxia Calea Lactee, la periferie, pe o planetă relativ stabilă, a treia dintr-un sistem ce gravitează în jurul unei stele medii roşii de clasa M. Pe Pământ trăiesc în prezent, la sfârşitul anului 2019 din această civilizaţie, peste şapte miliarde de oameni şi circa trei mii de mutanţi. Aceşti hibrizi nu se transformă la Lună plină în lupi şi nu umblă noaptea pe tavan. Mutaţiile lor sunt mult mai interesante.

La Helsinki există un cetăţean care trăieşte de cincisprezece ani cu numai o bere pe zi şi nimic altceva. În Los Angeles o femeie se poate mişca, în perioade foarte scurte de timp, cu o viteză incredibilă. La Vladivostok un bărbat prevede cutremurele cu zece minute mai înainte. Zice că miros urât. În Kyoto, o femeie de treizeci de ani mişcă obiecte foarte grele, de la distanţă. Bogota este speriată de un jucător profesionist de cărţi : ghiceşte gândurile. La Cairo este un taximetrist care a avut peste treizeci de accidente grave de maşină – se reface cu o viteză fantastică şi nu se infectează.

La Sydney un bărbat poate rămâne sub apă, fără aparat de respirat autonom, mai mult de șapte minute. Un tip de 26 de ani se distrează la Shanghai sărind, în gol, de la etajul al patrulea. Când vrea mușchii lui, mai întotdeauna pentru bani mulți. Oasele lui au o particularitate specială. În momentul saltului devin elastice și nu se rup la șoc. Chinezul are contuzii, vânătăi și zgârieturi cât cuprinde, dar niciun os rupt.

Şi lista ar putea continua cu multe, multe exemple. În general mutanţii sunt neliniştiţi de starea lor şi dau o conotaţie religioasă, sau medicală, puterilor pe care le au. Marea majoritate ascund cu grijă hibridarea lor, ca pe un handicap şi nu-şi folosesc darurile decât în cazuri extreme. Există şi un grup mic de mutanţi a căror schimbare este tocmai coeficientul de inteligenţă – ei sunt cei mai deştepţi oameni de pe Terra. Alţii, de asemnea foarte puţini la număr, îşi folosesc puterile în public: este vorba de câteva vrăjitoare (bioenergeticiene) de câţiva magicieni şi vindecători la modă.

Până la urmă sunt şi mutanţii o minoritate care nu doreşte decât să fie lăsată în pace. Și să Ii se permită să câştige o bucată de pâine. Mutanţii nu pretind rampe de acces, tăbliţe bilingve sau universităţi – cer numai să nu se râdă de ei şi să nu se facă bancuri când vor levita graţios pe cerul patriei; de aruncat cu pietre, să nu mai pomenim !

Cunoşteţi pe cineva cu puteri, fete care trăznesc, băieţi-magnet, "mutanţi"? Aştept răspunsurile domniilor voastre la dom.profesor@gmail.com până mâine, după mâine, pentru că, aşa cum spune Scarlett O'Hara, mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC În acest weekend ai timp pentru o analiză, un bilanţ personal, sau să discuţi cu cineva deştept din familie despre proiectele tale. Pe plan sentimental poţi primi unele veşti neaşteptate. Sâmbătă ai tendinţa, pentru unii suparatoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimănui. Păstrează-ţi calmul şi umorul! Nu fii original cu orice pret. De obicei modul acesta de abordare sperie şi instraineaza, in loc sa atragă! Trebuie doar sa inspiri incredere şi să asiguri pe cei din jur ca se pot baza pe tine, în orice împrejurare. Duminica poţi să primeşti o veste în doi peri despre o reuniune de familie la care te aşteptai să fii invitat.

TAUR Evenimentele din weekend te obligă la reacţii rapide. Nu îţi place, nu eşti spontan, poţi încerca cu stereotipuri de acţiune şi exprimare, eşti semn fix! Nu amâna, situaţiile pot degenera! In acest weekend faci schimbările la care te gândeai de mai mult timp, care privesc dispunerea şi ergonomia camerei tale şi de ce nu, a bucătariei sau a livingului. Debarasează-te de toate prejudecatile şi micile frâne psihice care ţi-au frânt elanul şi nu ţi-au permis să-ti arăţi adevaratele calitaţi de organizator şi de ce nu, de arhitect amator. Eleganţa şi bunul-gust sunt elementele necesare în viaţa de zi cu zi. Nu spune că nu ai bani suficienţi ca să fii la modă. Coco Chanel spunea că elita creaza moda intr-o zi când nu are bani!

GEMENI Ai probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. În acest weekend obstacolele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu noroc şi succes. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! O persoană care te-a dezămăgit, sau evitat, în ultimul timp încercă în acest weekend să-şi răscumpere păcatele. Atenţie la datele primite, deoarece de multe ori reprezintă părerea celui în cauză şi nu o descriere cît mai apropiată de realitate. Duminică seara se pare că poţi primi o veste bună, care te bucură mult.

RAC În weekend nu eşti foarte inspirat în relaţiile umane, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi mai ales la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură! Sâmbătă - micile înfumurari pe care le afisezi pot fi interpretate ca un succes pe care, de fapt, nu l-ai avut. Cineva, probabil din Fecioară sau Săgetător încearcă să te ajute, să-ţi intre în graţii. Sâmbătă seara eşti invitat, se pare, la o petrecere veselă, poate la un nativ din Vărsător, poate la o petrecerea ad-hoc. Duminică – zi de ordine şi curăţenie, sau de somn, somn, somn!

LEU Eşti gata să-ţi schimbi programul de weekend şi aştepţi propuneri, tresărind de fiecare dată când sună mobilul. Monotonia iernii te deranjează, încearcă ceva nou, poate un nou fel de mâncare! Drumurile nu sunt avantajate. Weekend-ul pare să fie foarte liniştit, chiar monoton. Poţi folosi această zi de sâmbătă ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut, planuri pentru săptămâna viioare şi nu numai! Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Cercul tau de prieteni este destul de bun, nu te baga in cine ştie ce fiţe periculoase!

FECIOARĂ Eşti preocupat de imaginea proprie şi astăzi îi neglijezi pe cei dragi! Vrei să placi cu orice preţ, să obţii favorurile necesare ca să mai urci pe scara parvenirii. Eşti un prost, ştii? Da, îi neglijezi pe cei dragi şi prostia asta o să te coste mai târziu, sau mai devreme! Horoscopul tau te sfatuieste sa ceri sfatul si sprijinul unui prieten experimentat, inainte ca ceilalti sa se prindă că nu stii să te descurci. Poate că este vorba de petrecerea de sâmbătă seara, sau de team building-ul de care esti responsabil, sau de făcut ceva prin casă, ceva de genul ăsta. În orice caz, distracţia este pe măsura dorinţei tale. Stelele fixe te avertizeaza sa-ti supraveghezi sănătatea şi regimul alimentar şi… trebuie să răreşti ţigarile, sigur, dacă fumezi!

BALANŢĂ În acest weekend eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Organizează-ţi bine timpul de distracţie şi de relaxare. Trebuie să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale. Sâmbătă seara sunt ceva petreceri la orizont, trebuie numai să alegi. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare. Pentru că în jungla asta de beton Balanţele dezechilibrate care nu au un plan sunt devorate de monştrii... aşa este jocul!

SCORPION Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi, apropiaţi, cu anturajul. O veste pare că te interesează. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil! Simţul tău posesiv de Scorpion veninos ţinut prea mult în frâu se răzbuna sâmbătă. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei sa obtii ceva important. Reuşită, pentru că încăpăţânarea bate logica. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate să te duci la un concert, poate o plăcintă americană cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat.

SĂGETĂTOR Eşti puţin nesigur, confuz şi ai nevoie de sprijinul şi aprobarea celor dragi, familiei, ca acest weekend să fie plăcut şi relaxant. Nu pleca la drum lung, mai ales la sporturi de iarnă! Mici îmbunătăţiri şi transformări favorabile ale unei situaţii, veşti bune de departe. Seară de sâmbătă relaxantă şi plăcută. Poate la un film, poate la un concert, poate la un club neagresiv, plăcut şi nepoluant. Duminica este zi de aranjat garderoba pentru sezonul de primăvară care o să vină, nu ai grijă! Ca să vezi dacă nu trebuie să aranjezi sau să cumperi ceva nou!

CAPRICORN Nu prea te aşteptai la ceea ce ţi se întâmplă în acest weekend! Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte personale amânate, dar ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor în ceea ce faci! Daca astăzi te simti cumva zdrobit de refuzurile prietenilor si ale anturajului, în general, nu-ţi risipi inutil energia ca sa demonstrezi că ai totuşi dreptate. Configuraţiile planetare mixte şi o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca aceast weekend să treacă repede şi fără necazuri mari. Legăturile de sânge şi de mir conteaza, restul sunt nişte străini, aşa că tot de la parinţi sau frati poţi obtine ceva bani si poate şi o vorba buna. Trebuie doar să încerci!

VĂRSĂTOR Te enervează orice se opune dorinţelor tale, dar acest lucru este general! Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate! Ai ceva de sărbătorit, poate ziua ta de naştere, aşa că te-ai hotărît să pui capăt unei etape de efort. Stelele îţi îndrumă paşii, mai spre sâmbătă seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine! Sâmbătă, domeniul avantajat este cel al noului. Este ziua noutăţilor. Atât în sensul de veste, informaţie, eveniment social cât şi cu înţelesul de obiecte, imagini, de oameni noi. Mult entuziasm şi optimism şi o privire mai filozofică asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile a ceea ce a mai rămas din iarnă. Care delicii, costă din ce în ce mai mult! Duminica trebuie sa eviţi asumarea de angajamente şi responsabilităţi pe termen lung!

PEŞTI În weekend ai multe griji pe cap şi nu te relaxezi. Trebuie sa laşi totul la o parte şi să te distrezi, să dormi, să iubeşti, să te bucuri de viaţă. Nu trece prin viaţă ca printr-un tunel! O sâmbătă liniştită. Nu amâna - fără complexe poţi rezolva astăzi unele situaţii personale. Domeniul sentimental este bine aspectat. Vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Nu te enerva din cauza unor nimicuri sau a unor inexactităţi de comunicare. Fii deosebit de precis în discuţii sau în negocieri. Ziua de duminică este un prilej să recapeţi iniţiativa. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. In aceasta perioadă a weekend-ului ai ceva noroc!