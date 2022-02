HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR, 8 FEBRUARIE 2022. Președintele a declarat că nu împărtășește temerile de agresiune rusă împotriva Ucrainei.

8 februarie

Pe 8 februarie s-au născut Jules Verne, Evangeline Adams, Immanuel Swedenborg, Jack Lemmon, James Dean, John Williams, Emanoil Petruţ, Dorina Drăghici, Carol Corbu, Eugenia Bosânceanu.

Pe 8 februarie, sunt, în calendarul creştin-ortodox Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat, Sf. Prooroc Zaharia şi Sf. surori Marta şi Maria.

Nimic în „Kalendar”, strămoşii noştri, geto-dacii se luptau cu iarna, pregătindu-se pentru primăvară, pentru muncile de sezon.

Ce de Vărsători celebri! Jules Verne, francezul care chiar avea imaginaţie, autorul fanteziilor ştiinţifice devenite ulterior realitate şi a călătoriilor extraordinare. Primul roman citit, pe la vârsta de cinci ani a fost „Căpitan la 15 ani”. James Dean, rebelul fără cauză, idolul unei generaţii debusolate. John Williams, compozitorul celebru de la Hollywood – multe filme îi datorează enorm, de la „The Vikings” la „Star Wars”. Emanoil Petruţ, vai, ce actor, nu mai sunt în ziua de astăzi, vocea lui Mihai Viteazul! În seara asta, dacă găsesc DVD-ul, o să văd „Secretul cifrului” un film vechi, alb-negru cu Emanoil Petruţ şi toţi actorii care contau în anul 1959 când a fost turnat filmul, lansat în 1960. Aici o să fac o paranteză şi o să vă mai menţionez încă odată, că eu nu iau datele de pe net. Enciclopedii, cronologii, monografii, cărţi serioase, de specialitate, nu zvonuri, sau păreri. Pe net găsiţi multe erori, poate greşeli neintenţionate. De exemplu, pentru „Secretul cifrului” se menţionează actorii principali: Olga Tudorache şi Mihai Mereuţă. Ceea ce este absolut ridicol, dar nu este unica greşeală. Olga Tudorache are un rol episodic, iar Mereuţă, secundar. Actorul principal este Emanoil Petruţ, în rolul căpitanului Ulea. Punct.

Pe Dorina Drăghici o ascultam în fiecare joi şi sâmbătă seara la „Parcul Privighetorilor”. Regina romanţelor, preferata tatălui meu. Erau timpuri mondiale bune, de creştere economică, de aceea şi la noi clasa de mijloc îşi putea permite să se ducă de două ori pe săptămână la restaurant şi de trei ori la film şi o dată la operă sau teatru. Lumea nu sta la televizor, nimeni nu vorbea despre ceea ce a văzut la televizor! Nu ştiu dacă, săptămânal, aprindeam vreodată lada aceea de lemn cu ecran rotund care se numea „Temp-2”.

Dar, domniilor voastre o să vă spun mai multe despre americanca Evangheline Adams. Astrologie, sigur că da!

Este ziua de naştere a Evangelinei Adams, prima astroloagă americană superstar. Fotografiile ne-o prezintă ca pe o doamnă respectabilă, din clasa de mijloc, cu ochelari şi permanent. Toată viaţa a făcut numai astrologie. Altceva, nu! A reuşit să atragă atenţia opiniei publice asupra sa în cursul celor trei arestări de la New York din 1911, 1914 şi 1923, toate soldate cu achitare. Să reamintim că pe atunci astrologia nu se putea practica legal şi era considerată „fortune telling” – ghicitul norocului, în traducere mot-a-mot. În cursul ultimului proces, ca să demonstreze metoda ştiinţifică, Adams a cerut judecătorului data de naştere a fiului lui. În faţa unui tribunal perplex şi a unui judecător rămas cu gura căscată, Evangeline Adams a descris pe îndelete caracterul şi obiceiurile tânărului ca şi când l-ar fi cunoscut de o viaţă. Judecătorul a achitat-o de toate învinuirile, în aplauzele asistenţei ba a mai şi scris în închiderea speţei că doamana Adams „had raised astrology to the dignity of an exact science”.

Bănuim că a fost o mişcare de relaţii publice, pentru atragerea atenţiei ziariştilor. În spatele Evangelinei Adams era dubiosul, unii spun infamul, Aleister Crowley, care se auto-numea „Bestia 666”, un practicant al tuturor ştiinţelor interzise şi a tuturor lucrurilor scandaloase.

Personal, mie nu mi-a plăcut niciodată această bunicuţă cu cârlionţi, pentru că spune-mi cu cine te aduni, ca să-ţi spun cine eşti! Ba, mai mult, trecută bine de 50 de ani, madam Adams se mărită cu un bărbat care ar fi putut să-i fie fiu, cu 25 de ani mai tânăr. Excentrică cucoană, dar după cum v-am spus nu mi-a plăcut deloc, după cum nu îmi plac câțiva astrologi cu fustă! Nu au fair-play! Şi nici nu prea ştiu astrologie. Madam Adams i-a redus pe americani la câteva noţiuni simple, ceea ce ştia şi ea despre astrologie: zodii şi predicţii confuze, interpretabile, „la două capete”. A trebuit o nouă „evanghelizare” o nouă abordare a astrologiei, în anii hippy, ca americanii să înceapă să ştie ceea ce este o temă nativă şi cam ce este cu astrologia. Aproximativ.

Asta nu o împiedică pe madam Evangheline Adams să fie superstarul astrologiei americane. Tutorele meu britanic, Derek Parker, de la care am învăţat astrologie, când venea vorba despre astrologia americană, avea o singură reacţie: „Vai de capul lor!”. În concepţia lui pe primul loc este astrologia britanică. Pe locul doi, astrologia britanică. Pe locul trei, astrologia britanică! Pe locul patru…

Bun, nu despre asta doream să vă povestesc domniilor voastre. Iată:

Ministrul ceh de externe Jan Lipavský a început ieri, 7 februarie, o vizită în Ucraina împreună cu omologii săi slovaci și austrieci Ivan Korčok și Alexander Schallenberg.

În programul acestei vizite de două zile, este și o trecere prin „linia de contact” care separă trupele guvernului ucrainean de cazacii de pe Don, în estul Ucrainei. Cei trei miniștri de externe se vor întâlni și cu omologul lor ucrainean, Dmitri Kuleba.

Donând Kievului peste 4.000 de obuze de artilerie în ianuarie, Cehia s-a alăturat grupului de țări care sprijină apărarea armatei ucrainene împotriva unei posibile invazii ruse. Cu puțin timp înainte de a lua avionul spre Ucraina, Jan Lipavský și-a exprimat dorința de „solidaritate”. În timpul vizitei sale, el va preda și 500 de pachete de prim ajutor oficialilor ucraineni.

Pe de altă parte, președintele ceh Miloš Zeman a declarat duminică că nu împărtășește temerile de agresiune rusă împotriva Ucrainei. Șeful statului ceh a declarat duminică într-un interviu acordat CNN Prima News că a considerat tensiunile actuale dintre Rusia și Ucraina drept „un război al cuvintelor”. Miloš Zeman crede că Rusia nu ar beneficia de invadarea Ucrainei. „Rușii nu sunt nebuni”, a spus președintele ceh, făcând cunoscut că nu va sprijini trimiterea de trupe cehe pe flancul estic al NATO.

Declarațiile președintelui Zeman au fost imediat criticate de ministrul de externe ucrainean, Dmitri Kuleba. „O nouă încercare a președintelui Zeman de a dăuna relațiilor ucrainene-cehe se va sfârși cu un alt eșec”. Parcă ucrainienii și-ar dori să fie atacați de ruși! Pe de altă parte sondaje făcute în rândul populației din mai multe țări europene, arată cât de nepopular ar fi un război la granițele UE. Iar o majoritate confortabilă, cu toate dezinformările din presă, consideră că relația Rusia-Ucraina este o problemă slavă, reminiscențe ale URSS.

Ei bine, dragii mei, mă duc să caut DVD-ul cu „Secretul cifrului”, aşa cum vă spusesem. Poate o să mă uit şi la o serie veche cu „Columbo”, este reconfortant să revezi vremuri civilizate şi actori celebri, în speranţa că mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 8 februarie 2022

BERBEC Aspectele lui Marte, protectorul tău, indică o zi dinamică, favorabilă acţiunii. Astăzi poţi să înaintezi în proiectele tale, atât la serviciu cât şi în viaţa privată. Faptele contează! Fă-ţi stereotipuri de exprimare! Lumea trece printr-o configuraţie malefică, care provoaca şi mai mult haos in comunicare, dar tu nu trebuie să suferi din atâta lucru! O zi dedicată in special lucrărilor urgente în care vei risipi multă energie. Laşi pe planul doi lucrurile importante. O să vezi peste câteva zile dacă ai făcut bine, sau rău!

TAUR Ai multe probleme, care te obsedează şi nu le găseşti soluţie. Ai vrea să ceri un sfat, dar încă nu te-ai decis asupra persoanei cu care să discuţi tainele tale. Chiar trebuie să faci asta? Azi evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă o bănuiala. Stelele iţi indica o mare energie vitală şi o carismă la cote maxime, aşa ca foloseşte-le pe amândoua în relaţia ta de dragoste! Iţi place viaţa senină şi senzuală. Inconjoară-te de lucruri placute, nu îţi trebuie mulţi bani, ci doar mult bun gust!

GEMENI O zi fastă, favorabilă celor întreprinzători. În astfel de zile obstacolele, probele, încercările de orice fel, se trec mai uşor, cu noroc şi inspiraţie. Norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturaj, sau cu cineva din famile. Superficialitatea caracteristică zodiei te face să crezi că e în avantajul tău. Oare chiar aşa să fie? Un aspect particular al stelelor te invită la mai mult calm şi la practicarea unui hobby legat de ştiinta sau tehnologie. Îţi place muzica bună şi lucrurile de calitate şi nici astăzi nu faci rabat la stadardul tău. O zi plăcută!

RAC Astăzi eşti cam confuz, neinspirat, în relaţiile umane, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi mai ales la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură! Nu lua în considerare bârfele şi intrigile, în sensul să nu reacţionezi în niciun fel, imediat. Dar verifică-le cu multă grijă! O zi bună în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor umane. Daca stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu, este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, după cum spuneam, norocul ajută pe cei îndrăzneţi!

LEU Gândirea logică pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac să obţii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Dar, din fericire, astăzi aveţi interese comune! Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liderul grupului şi aşteptînd iniţiative din partea ta. Astăzi evită noul şi mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce ar fi trebuit să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă.

FECIOARĂ Domeniul sentimental, dragostea, este pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie. Profită de favorurile stelelor, dar fără să exagerezi. Vorbeşte, fii cordial! Păstrează-ţi zâmbetul pe buze, ciripeşte în continuare bârfe mondene şi vei fi cel mai apreciat. Nu te băga in discuţii serioase care privesc bani sau interesul altora. O zi bună. Poţi să-ţi iei o recuperare sau pur şi simplu te simţi foarte bine după orele de program. Concentrează-te azi pe relaţiile tale sentimentale. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Atenţie la mesele principale şi la cantitatea de alimente, sistemul digestiv este sensibil. În general, Fecioarele nu pot metaboliza cantităţi mari de alimente, au un sistem digestiv delicat!

BALANŢĂ Eşti într-o perioadă bună, de emulaţie şi avânt. Profită şi realizează ceva, finalizează o lucrare. Trebuie, din nou, să alegi grâul de neghină, să vezi ceea ce este mai bun pentru viaţa ta. Profită de bunătatea stelelor, dar fără să exagerezi. Mai ales evită excesul de dulciuri, tutun şi alcool! Astăzi ai o configuraţie bună, ai şansa să faci bine tot ceea ce începi şi să te împaci cu cineva pe care l-ai evitat multă vreme. O anumită rutina se cere în profesie sau meserie şi se numeşte metodă, dar, atenţie, în dragoste trebuie sa aduci mereu ceva nou, ca să-i intreţii mereu flacăra!

SCORPION Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi, apropiaţi, cu cei din jur. O veste pare că te interesează. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Program plăcut pe seară, poate la un film nou. Semn mare de evenimente. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală, atenţie, casa familiei este prost aspectată. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Dar, neapărat, neapărat, fă mai multă mişcare! Chiar şi o plimbare pe jos este benefică, dar atenţie la condiţiile meteo.

SĂGETĂTOR Conjunctura arată că astăzi poţi coopera foarte bine, profitabil, cu semnele de aer şi foc dar mai puţin fericit cu semnele de apă si pământ. Evită, în special, Scorpionii şi Fecioarele. Ceva neprevăzut. Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, în plus, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe Everst, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit! Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat deja. Ar fi cazul sa dovedesti că poţi mai mult! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai.

CAPRICORN Ai multe lucruri nerezolvate şi proiecte neîmplinite, dar astăzi ai şansa să mai rezolvi câte ceva, ai spor în ceea ce faci şi inspiraţie. Nu mai sta pe gânduri, acţioneză în interesul tău! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Domeniul emoţional este astăzi bine aspectat. Nu eşti prea vesel azi, de aceea e bine să-ţi faci de lucru prin oraş, să te plimbi, poate faci ceva ordine prin haine, în orice caz să nu stai fără să faci ceva, să nu laşi furtunoasele gânduri să te cuprindă şi să te conducă, pâna seara iţi vei reveni. Cu Saturn, patronul tău cosmic, bine aspectat ai parte de o veste bună care te poate ajuta în viitor să câştigi mai mulţi bani.

VĂRSĂTOR La serviciu, sau acasă, nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate. Lasă-i şi pe ei să ia atitudine, poţi vedea că şi ei au idei bune. Conjunctura iţi indică să nu te repezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti, prin mobil, din presa, sau reţele sociale pot să clarifice problema. Lucrurile merg bine şi la serviciu şi acasă! Zi bună pentru întâlniri şi discuţii liniştite care iţi vor face mare plăcere şi bucurie. La noapte o să visezi frumos şi colorat. Totul pare perfect, dar vai, ţine numai o zi! Trebuie să iei măsuri – planifică-ţi timpul în aşa fel încât să ai mai mult timp liber. Chiar dacă ai nevoie de mai mulţi bani (cine nu are ?) nu-ţi sacrifica pasiunile tale şi micile plăceri pe altarul viţelului de aur!

PEŞTI Trebuie sa laşi totul la o parte şi să zâmbeşti, să iubeşti, să te bucuri de viaţă. Nu trece prin viaţă ca printr-un tunel! Nu este nicio Lumininiţă la capătul lui. Nu este nimic şi nimeni! Ba unii spun, gurile rele, că Luminiţa a plecat în Italia! Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obişnuită, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că seamănă cu altă zi! O veste de departe, o informatie, un telefon sau un e-mail. Ceva de natura aceasta iti sugereaza astăzi ca trebuie sa faci urgent o schimbare in viata ta! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni.