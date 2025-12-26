Sport

Lumea, văzută de Gigi Becali. Care este cel mai important lucru pentru patronul FCSB

Gigi Becali. Sursă foto: Captură video
Latifundiarul din Pipera, care vorbește despre Dumnezeu și ctitorește biserici, a explicat cu subiect și predicat că în lumea asta totul este despre bani.

Gigi Becali de la Dumnezeu la bani

Finanțatorul stelist a explicat că de fapt cel mai important lucru din lume sunt banii. Nici vorbă despre Dumnezeu deși inclusiv la această interpelare purta un fes cu o cruce, pe cap.

Becali

Becali / sursa foto: captură video

”Să știți în lumea asta, totul este despre bani. Totul este numai despre bani. Poate să zică oricine orice. Ai văzut: Trump- bani, Rusia-bani, Franța-bani. Deci totul este despre bani”, a explicat Becali.

Câte milioane a făcut din fotbal

Apoi a explicat și câte milioane a făcut numai cu echipa Steaua în 2025. Banii nu au fost deloc puțini, ci de ordinul milioanelor de euro.

”Financiar nu zic extraordinar, eu zic că anul acesta pentru FCSB a fost bun. De ce bun? Păi până acum anul acesta din Europa am încasat 5 milioane și ceva, plus din bilete vreo 2 milioane, plus din victorii încă unu, vreo 10 milioane au fost. Am încasat două victorii”, a concluzionat latifundiarul.

Încasează și acum din victorii

Culmea este că o parte din bani au întârziat, drept urmare, Becali ia și acum din ei. ”Problema e că acum din alea două victorii vin banii din urmă, din calificările, încă 5 milioane și ceva. Adică se mai pot lua vreo 7 milioane. Deci eu consider un an bun. Eu am luat un milion 400 de euro, la mișto, așa cum a vrut Dumnezeu. Deci n-am luat 5, am luat 6.400.000”, a mai spus acesta.

Finanțatorul FCSB pare să fie foarte mulțumit de anul ce tocmai a trecut din perspectivă sportivă. Acesta a avut câștiguri cu care se poate lăuda și un an sportiv cât se poate de bun, pentru un fotbal românesc nu tocmai în formă.  Cu toate acestea competițiile internaționale par să salveze situația.

