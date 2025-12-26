Becali predică smerenia, dar se laudă cu faptele bune. Cum ar fi salvat un antreprenor IT de sinucidere

Gigi Becali a povestit, într-un interviu acordat de Crăciun, cum aparițiile sale publice au contribuit la salvarea unui antreprenor IT de la sinucidere.

În timpul discuției, latifundiarul a relatat cum a fost contactat telefonic de un bărbat aflat într-un moment critic al vieții sale, care i-a mărturisit că mesajele despre credință l-au determinat să se oprească din intențiile sale autodistructive.

Gigi Becali a afirmat că a fost contactat inițial de un preot, care i-a dat ulterior la telefon un credincios aflat lângă el.

Potrivit relatării sale, bărbatul respectiv i-a recunoscut imediat vocea și a început să îi povestească despre modul în care îi urmărea aparițiile publice.

„Îl sun pe unul, preot, nu cunoștea vocea mea cine o fi, și îl pune pe un credincios. Mă sună pe mine: «Cine ești?». Și ăla: «Cine ești, mă? Nea Gigi, mata ești! Îți cunosc vocea!»”, a declarat Gigi Becali în cadrul interviului.

Omul de afaceri a mai spus că interlocutorul său i-a explicat de ce, în mediul său profesional, este supranumit „Becali-IT-ist”, o poreclă apărută în urma schimbării de perspectivă a acestuia.

Conform declarațiilor făcute de Gigi Becali, bărbatul care l-a sunat este un antreprenor de succes din domeniul IT, cu venituri ridicate, dar care ajunsese într-o stare profundă de dezechilibru emoțional.

Acesta i-ar fi mărturisit direct intențiile sale din perioada respectivă.

„Milioane făceam și acum fac! Mare ateu… Și la un moment dat voiam să mă sinucid. Mă puneam pe geam să mă sinucid. Milioane, milioane, și acum fac programe din astea, și voiam să mă sinucid”, i-ar fi spus bărbatul lui Becali, potrivit relatării acestuia.

Gigi Becali a precizat că discuția l-a marcat și că a continuat să asculte povestea până la capăt, fără a interveni inițial.

În continuarea relatării, Becali a spus că bărbatul i-a explicat cum a ajuns, întâmplător, să urmărească un videoclip cu el pe o platformă online, chiar într-un moment critic.

„Și zice: «La un moment dat văd pe YouTube cu Becali. Să vedem ce zice nebunul». Când a văzut «Biserică, Biserică, Biserică»…”, a povestit Becali, redând cuvintele interlocutorului său.

Potrivit acestuia, acel moment l-ar fi determinat pe bărbat să meargă pentru prima dată la biserică după o perioadă lungă și să discute cu un preot.

„Duminică am vorbit cu preotul, din ziua aia când m-am dus acasă, m-am dus, m-am spovedit”, i-ar fi spus antreprenorul.

Gigi Becali a mai declarat că schimbarea nu s-a limitat doar la viața personală a bărbatului, ci s-a reflectat și în mediul său de lucru. Acesta le-ar fi povestit angajaților experiența sa și modul în care percepe acum mesajele publice ale lui Becali.

„M-am dus la mine la firmă și am zis: «Noi suntem toți nebuni, Becali este bun!»”, a mai redat Becali din dialogul avut.

Interviul s-a încheiat fără alte detalii suplimentare despre identitatea bărbatului, Gigi Becali precizând că a ales să nu facă public numele acestuia.