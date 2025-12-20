Lufthansa răspunde cererii ridicate din SUA cu zboruri zilnice și servicii premium. Orașele mici de peste Ocean, ținta principală

Grupul aerian german Lufthansa își propune să valorifice cererea ridicată de pe piața americană prin extinderea rețelei sale de zboruri transatlantice și prin promovarea noilor clase premium, menite să atragă pasageri dispuși să plătească mai mult pentru confort și servicii suplimentare. Directorul general al companiei, Carsten Spohr, a declarat că strategia urmărește consolidarea prezenței Lufthansa pe rutele dintre Europa și SUA, în contextul unei cereri care a revenit la niveluri ridicate după pandemie și al unei competiții acerbe între transportatorii aerieni internaționali, potrivit Reuters.

Directorul general al Lufthansa a explicat că reorganizarea punctului de vânzare a dus la o schimbare semnificativă a pieței: aproape 60% din vânzările grupului provin acum din Statele Unite și 40% din Europa.

„Am reuşit să mutăm punctul de vânzare astfel încât aproape 60% din vânzările noastre să provină acum din SUA şi doar 40% din Europa, ceea ce a fost invers timp de mulţi ani”, a spus Spohr, într-un interviu la sediul Lufthansa din Frankfurt.

Potrivit acestuia, o mare parte din extinderea Lufthansa pe piața americană se concentrează pe orașe mai mici, nu pe hub-uri tradiționale precum New York.

Compania va crește frecvența zborurilor Frankfurt–Raleigh-Durham, Carolina de Nord, la zilnic, față de trei pe săptămână în prezent, și va extinde ruta Frankfurt–St. Louis, Missouri, la cinci zboruri săptămânale, de la

„Acest lucru arată forţa pieţei din SUA şi interesul pentru zborurile cu companii aeriene europene către Europa”, a spus Spohr.

Lufthansa a dezvăluit recent noul său scaun premium Allegris, pe care directorul general Carsten Spohr îl consideră un element-cheie pentru creșterea performanței companiei pe segmentul de lux.

Potrivit acestuia, introducerea acestui scaun ar putea conduce la o creștere de două cifre a randamentelor pentru produsele premium, oferind pasagerilor un nivel superior de confort și facilități personalizate în timpul zborurilor transatlantice.

„Implementarea Allegris la Lufthansa ne va permite să valorificăm acest interes crescut pentru traficul premium”, a afirmat el.

Lufthansa plănuiește să își extindă oferta pe principalele rute internaționale lung-curier anul viitor, pe măsură ce va primi câte un avion de mari dimensiuni la fiecare două săptămâni. Directorul general Carsten Spohr a declarat că noile aeronave ar putea stimula creșterea, afectată în ultimii ani de întârzierile livrărilor de la Boeing și Airbus.

Aceste întârzieri au generat pierderi pentru compania germană și au condus la performanțe mai slabe ale acțiunilor Lufthansa comparativ cu rivalii Air France-KLM și grupul IAG, proprietarul British Airways. Spohr estimează că cererea din industrie va rămâne solidă, iar prețurile biletelor se vor menține stabile sau chiar vor crește, din cauza constrângerilor de ofertă.

„Aş presupune că preţurile vor fi cel puţin stabile, pentru că vedem o cerere foarte sănătoasă la nivel global, în aproape toate pieţele noastre, care se loveşte de o ofertă limitată din cauza întârzierilor la livrarea avioanelor”, a încheiat el.