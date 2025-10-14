Ludovic Orban a criticat lipsa de acțiune a SRI înainte de alegerile din 2024: Nu a văzut fabricile de conturi false

Ludovic Orban, consilier prezidențial, a criticat marți Serviciul Român de Informații (SRI), afirmând că instituția nu a avut reacții înaintea alegerilor prezidențiale anulate din 2024. „Nu a văzut fabricile de conturi false, paginile construite în mod sistemic de-a lungul timpului”, a spus acesta, la interviul HotNews.

Ludovic Orban a criticat, marți, SRI pentru lipsa de reacție înaintea alegerilor prezidențiale anulate din 2024. „Nu a văzut fabricile de conturi false, paginile construite în mod sistemic de-a lungul timpului care ulterior au fost folosite ca suport pentru mesaje împotriva ordinii constituționale”, a explicat acesta.

El a dat ca exemplu Republica Moldova, care a adoptat măsuri concrete pentru a împiedica interferențele externe în procesul electoral.

„În Moldova s-au luat decizii. Au fost închise peste 100.000 de conturi false de pe TikTok, televiziuni finanțate de ruși. Au fost arestați oameni. Noi ne-am trezit cu un contracandidat cvasi-necunoscut care câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

Potrivit acestuia, România are nevoie de conducere civilă, Nicușor Dan aflându-se într-un context total diferit față de Iohannis.

„Trăim o legislație adoptată pe vremea lui Iliescu. Este nevoie de o conducere civilă. Președintele Nicușor Dan se află într-un context diferit de Iohannis. Iohannis avea majoritate de 65% care vota orice propune de director SRI. Klaus Iohannis nu a vrut o propunere. E clar că AUR, SOS și POT nu vor vota nimic care pleacă de la Nicușor Dan. Pentru a fi votate propunerile lui Nicușor Dan, trebuie votate de partidele din coaliție, e greu de găsit un echilibru”, a explicat consilierul.

Întrebat care ar trebui să fie rolul SRI în combaterea corupției, Ludovic Orban a reamintit că are o istorie lungă cu instituția. El a afirmat că a contestat la Curtea Constituțională prevederea care permitea folosirea înregistrărilor realizate de servicii în alte cauze, fără un mandat emis pentru speța investigată de procuror.

„Nu mi se pare corect. Derularea trebuie în conformitatea cu legea. SRI este în posesia unor informațiile și le pune la dispoziția parchetelor”, a mai spus acesta.

De asemenea, el a mai adăugat că, deși corupția aproape a dispărut la nivelul DNA, DIICOT sau al parchetelor, în realitate situația ar fi diferită. „În realitate nu e așa. Raportul Departamentului de Stat vorbește de corupția din administrația și companii. Parchetele nu au mai fost la fel de implicate. Nu a mai exista în agenda președintelui cel puțin în ultimii trei ani ai lui Klaus Iohannis”, a mai completat Ludovic Orban.