Social „Litoralul pentru toți" a început cu prețuri reduse între 50-60% față de vârful sezonului







Turiștii care aleg să meargă la mare în afara sezonului estival pot beneficia de reduceri importante la cazare prin intermediul programului „Litoralul pentru toți”. Derulat în perioada 1 septembrie – 15 septembrie 2025, acest program oferă pachete la prețuri cu până la 50-60% mai mici comparativ cu tarifele practicate în plin sezon, informează Federația Patronatelor din Turismul Românesc.

Oferta este valabilă în toate stațiunile de pe litoralul românesc și include unități de cazare de 2, 3 și 4 stele. Inițiativa este dedicată celor care caută sejururi mai accesibile din punct de vedere financiar.

Așadar, Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) anunță lansarea celei de-a 47-a ediții a programului „Litoralul pentru Toți”. Inițiativa își propune să faciliteze accesul turiștilor români la vacanțe mai accesibile pe litoralul autohton, într-un context marcat de provocări economice și percepții negative legate de destinațiile de la malul mării.

Turiștii pot beneficia de tarife reduse, începând de la 53 de lei pe noapte pentru o persoană, cu discounturi ce pot ajunge până la 60% comparativ cu prețurile din vârful sezonului estival. De asemenea, vizitatorii se pot bucura de plaje mai puțin aglomerate și de o atmosferă mai relaxantă, fără compromisuri în privința calității serviciilor oferite.

Organizatorii subliniază că scopul programului este de a prelungi sezonul turistic până la finalul lunii septembrie și de a încuraja turismul intern, în ciuda dificultăților generate de majorarea taxelor și campaniile critice din spațiul public.

Rezervările pot fi efectuate direct la unitățile de cazare incluse în program sau prin intermediul agențiilor de turism partenere, existând și posibilitatea plății cu vouchere de vacanță. Lista completă a hotelurilor participante este disponibilă pe site-ul oficial al FPTR, fptr.ro.

„Într-un sezon dificil, marcat de taxe crescute și campanii negative la adresa litoralului, mediul privat rămâne unit și găsește soluții concrete pentru turiști și pentru operatori” se arată în comunicatul emis de către FPTR.

În stațiunea Mamaia, turiștii pot opta pentru un sejur la un hotel de trei stele cu mic dejun inclus, la un tarif de 75 de lei pe noapte pentru fiecare persoană, cu condiția unei șederi de cel puțin cinci nopți. Pentru cei care preferă varianta cu demipensiune, prețul ajunge la 185 de lei pe noapte, iar durata minimă a sejurului este de patru nopți.

La Eforie Nord, o cameră într-un hotel de două stele, fără masă inclusă, este tarifată la 80 de lei pe noapte de persoană, pentru un sejur de minimum trei nopți. În aceeași stațiune, un hotel de trei stele cu regim all inclusive solicită 237 de lei pe noapte pentru fiecare persoană, cu aceeași durată minimă de cazare.

În Eforie Sud, turiștii plătesc 80 de lei pe noapte pentru o cameră într-un hotel de trei stele, fără masă, fiind necesare cel puțin trei nopți de cazare.

În stațiunea Olimp, o unitate de același tip percepe 140 de lei pe noapte, cu o durată minimă de cinci nopți. La Neptun, prețul este de 87 de lei pe noapte, tot pentru un sejur de cel puțin cinci nopți.

Pentru cazare cu mic dejun inclus, la hoteluri de trei stele, în Jupiter tariful este de 172 de lei pe noapte de persoană, iar durata minimă a șederii este de două nopți.

În stațiunea Venus, oferta similară presupune un cost de 126 de lei pe noapte, cu cel puțin patru nopți de cazare. Stațiunea Saturn: hotel de cinci stele, cu mic dejun inclus, la prețul de 219 lei pe noapte de persoană, pentru un minimum de trei nopți.

La Mangalia, tarifele pornesc de la 159 de lei pentru o noapte de cazare într-un hotel de trei stele cu mic dejun, în cazul unui sejur de cel puțin șase nopți. Pentru pachetul cu pensiune completă, prețul urcă la 171 de lei pe noapte, în aceleași condiții.

La Costinești prețurile la cazare încep de la 88 lei, fără masă, la hotel de trei stele, iar la Vama Veche prețurile încep de la 79 lei, de asemenea, fără masă, la hotel de trei stele.