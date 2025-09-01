EVZ Special Tunelul misterios din Retezat. Locul în care se caută de secole comori ascunse







Ascunsă în inima Munților Retezatului, la doar câțiva kilometri de Petroșani, Peștera Bolii este unul dintre cele mai fascinante și misterioase locuri din România. Cu o lungime de 466 de metri și o lățime a intrării de 20 de metri, această peșteră poate fi străbătută integral datorită pârâului Jupâneasa, care o traversează de la un capăt la altul.

Apa ce curge prin subteran a săpat galeriile de calcar și a transformat spațiul într-un tunel natural spectaculos, cu pereți ce ajung până la 45 de metri înălțime. Forma aceasta unică creează un efect acustic extraordinar, un adevărat spectacol sonor care atrage de aproape un secol artiști și turiști deopotrivă.

De altfel, acustica peșterii a făcut-o celebră încă din perioada interbelică, atunci când aici se organizau recitaluri și concerte. Reverberația puternică amplifică fiecare notă și o poartă prin întreaga galerie, astfel că de-a lungul timpului au avut loc în interior corale, spectacole instrumentale, dar și concerte rock.

Unii vizitatori vorbesc despre senzația aproape mistică de a asculta muzica în întunericul calcarului, unde ecoul naturii pare că devine parte din orchestră. Peștera Bolii nu mai este doar un monument geologic, ci și un spațiu artistic și cultural.

Dar frumusețea locului nu se rezumă la acustică. În jurul peșterii s-au născut legende transmise din generație în generație. Numele ei provine, probabil, de la familia Bolia, care în secolul al XV-lea deținea pământuri în zonă, potrivit Wikipedia. Pentru localnici însă, ea este mai mult decât o simplă formațiune carstică.

Se povestește că ascunde comori dacice, păzite de spirite misterioase. Una dintre cele mai cunoscute istorii este cea a unui tânăr care ar fi găsit câteva monede de aur în adâncuri. Întors cu prietenii pentru a lua comoara, acesta s-a rătăcit și a reușit să iasă abia după șapte zile, pierzând tot ce descoperise.

O altă legendă este legată de Jupânesi, o domniță din vechime, care stăpânea pământurile din jur. Ea se ruga la o icoană apărută pe stâncă pentru ca iubitul său, plecat la război, să se întoarcă. Se spune că dorințele rostite aici se împlinesc, iar pârâul Jupâneasa, care traversează peștera, ar fi izvorât chiar din lacrimile și dorul ei. Apele au săpat stânca, creând tunelul ca pe o căutare nesfârșită a iubirii pierdute. Povestea Jupânesi a rămas vie în memoria comunității și încă dă locului un aer de sacralitate.

Peștera nu are însă doar o dimensiune legendară, ci și una istorică. Ea a fost locuită încă din Paleolitic, lucru confirmat de numeroase descoperiri arheologice: mărgele, vase de lut, unelte din piatră și os. În Antichitate, spațiul a oferit adăpost negustorilor care transportau mărfuri de la Marea Egee și Siria spre coloniile romane din Dacia, la Apullum și Potaissa, unde erau cantonate legiunile XIII Gemina și V Macedonica.

Primele observații științifice asupra peșterii au fost făcute în 1838 de cercetătorul M. J. Ackner, însă documentele istorice vorbesc despre familia Bolia încă din 1404, atunci când voievodul Bolia primea de la regele Sigismund vaste proprietăți de pământ și păduri. Datorită dimensiunilor sale, peștera ar fi putut găzdui chiar și un întreg trib, așa cum reiese din monografiile istorico-geografice ale Petroșaniului.

Legătura peșterii cu istoria mai recentă continuă dincolo de galeriile sale. Drumul de aici duce spre Pasul Vâlcan, cunoscut în vechime drept „drumul lui Traian”. Legiunile romane au trecut prin acest loc în timpul războaielor cu dacii, iar mai târziu, în Evul Mediu, cărarea a fost folosită de cavalerii teutoni. În anul 1600, Mihai Viteazul a trecut și el pe aici, în drumul său spre Viena. Legenda spune că, obosit, calul voievodului s-a prăbușit, iar acesta și-a continuat mersul pe jos, prin locul care poartă și astăzi numele de Poiana lui Mihai.

Astăzi, Peștera Bolii este ușor accesibilă, fiind situată la doar un kilometru de șoseaua DN66, între Petroșani și Hațeg. Este amenajată pentru vizitare și poate fi parcursă integral fără echipament special, ceea ce o face un obiectiv turistic ideal pentru oricine.

Vizitatorii pot admira pereții sculptați de torenții Jupâneasa și Galbina, galeriile largi, ecourile neobișnuite și formele stâncoase ce par desprinse din mituri. În trecut, colonii de lilieci populau adâncurile, lăsând în urmă guanoul care confirmă prezența lor. Astăzi, spațiul e mai mult al oamenilor și al poveștilor.