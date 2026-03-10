Discuții aprinse în coaliție, pe buget. Grindeanu: Nu mă abat un milimetru. Nu negociem banii copiilor cu handicap

Discuțiile din coaliție despre proiectul bugetului pe 2026 au provocat noi tensiuni între liderii partidelor. Surse politice citate de stiripesurse.ro au declarat că, în ședința de marți, liderii PSD și reprezentanții PNL au avut discuții tensionate în timpul dezbaterilor despre ajutoarele pentru pensionari, indemnizațiile pentru copiii cu dizabilități și posibile facilități fiscale pentru mame.

În ședință, reprezentanții PSD au cerut majorarea indemnizației pentru copiii cu dizabilități, susținând că sprijinul actual este insuficient. Premierul Ilie Bolojan ar fi respins ideea unei creșteri directe din bugetul de stat și a sugerat identificarea unor resurse din fonduri europene.

În discuție s-a aflat și propunerea privind scutirea de contribuția la asigurările sociale pentru mame. Potrivit surselor citate, premierul ar fi spus că mamele au deja un avantaj prin concediul pentru creșterea copilului, care în România poate ajunge la doi ani. Sursele politice au menționat că subiectul salariului minim nu a fost discutat în această ședință. Tema ar urma să fie analizată separat în perioada următoare.

Momentul cel mai tensionat al ședinței ar fi apărut în timpul discuțiilor dintre liderii PSD și cei ai PNL despre alocările destinate măsurilor sociale.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, ar fi spus că partidul său nu este dispus să negocieze sprijinul pentru categoriile vulnerabile. „Eu am un mandat ferm. Nu mă abat un milimetru!”, ar fi declarat liderul social-democrat.

Replica a venit din partea liberalului Dan Motreanu, care i-ar fi sugerat să își „flexibilizeze” poziția. Grindeanu a răspuns: „Noi nu negociem banii pensionarilor sau ai copiilor cu handicap! Ne vedem în Parlament!”.

Discuțiile din coaliție au loc în paralel cu alte tensiuni legate de proiectul de buget, inclusiv cele privind situația financiară a Primăriei Capitalei. În ședința anterioară, liderii PSD, USR și UDMR au criticat mecanismul introdus în proiect, care ar fi permis plata unor datorii ale Primăriei București din resurse ale altor comunități locale, iar premierul Ilie Bolojan a cerut eliminarea prevederii.

În același timp, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat că municipalitatea riscă să ajungă în incapacitate de plată în luna aprilie dacă bugetul de stat nu este adoptat rapid. Potrivit surselor politice, discuțiile despre împărțirea resurselor pentru București ar urma să fie reluate în coaliție miercuri.