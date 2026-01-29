Monden

Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani

Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani
Așa numitul ”prinț al țiganilor„, Leo de la Strehaia a făcut mărturii cutremurătoare la un podcast. Acesta a povestit că avea doar 11 ani la căsătorie, drept urmare în noaptea nunții s-a jucat cu o mașinuță.

Leo de la Strehaia, despre nunțile minorilor

Omul de afaceri a povestit că în momentul în care s-a căsătorit avea numai 11 ani. ”Sunt imagini pe net cu nunta. Aveam 11 ani și eu și Anca. Noi ce știam? Vă spun sincer că în noaptea nunții, aveam o mașinuță din aia de plastic și m-am jucat cu ea. Noaptea, acolo sub scară la mine în casă.

Asta s-a întâmplat în noaptea nunții. Nu îmi e rusine să spun. Spun ce s-a întâmplat. Ca și cuplu mergeam la școală amândoi și ne certam toată ziua. Noi am mai mers la școală după ce ne-am luat. La 18 ani a ajuns Anca gravidă„, a explicat acesta.

A făcut ce a vrut tatăl lui

  1.          Deși Leo de la Strehaia nu s-ar fi căsătorit atunci, nu a avut de ales. Iar copiii lui au fost urmăriți de aceiași tradiție. ”Din căsătoria asta au ieșit doi copii frumoși pe care îi iubesc ca pe ochii din cap. Dar la rândul meu pentru că trăia tata am făcut cu copiii mei la fel.

Deci eu cu copiii mei am făcut la fel. Pentru că nu eram eu șeful în familie, era tata, el era bulibașa. Asta e problema, că noi trebuia să ne luăm după părinți. Și eu pe copiii mei i-am însurat tot la 11-12 ani”, a mai spus el.

A evoluat situația

Cert este că acum inclusiv în etnia rromă, cuplurile pot divorța. ”Regret că am făcut asta pentru că și copiii mei au ajuns să se despartă de neveste și au alte neveste acum. Dar la noi a evoluat situația pentru că acum te pot despărți. La noi nu era așa ceva. La noi nu era așa ceva. Dacă te însurai rămâneai însurat.

Chiar dacă e iubire, chiar dacă nu. Țiganii nu înțeleg ce înseamnă să iubești într-o relație și să fii iubit. Când am cunoscut-o pe Carmen Șerban mi-am dat seama ce e iubirea. La 18 ani când eram cu ea și plecam noaptea la Timișoara să o văd”, a mai spus acesta.

