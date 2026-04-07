Dosarul fotografiilor trucate. Elena Lasconi le-a dezvăluit procurorilor modul prin care ar fi fost păcălită

Elena Lasconi, fosta candidată USR la alegerile prezidențiale din 2025, a fost chemată vineri la DIICOT pentru audieri în dosarul fotografiilor trucate cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea. Imaginile, publicate pe Facebook cu doar trei zile înainte de primul tur al scrutinului, au stârnit controverse și au ajuns sub lupa procurorilor. Potrivit declarației obținute de Gândul, totul a început cu un apel de la un „fan”, urmat de un email cu fotografiile „compromițătoare”.

Lasconi a mărturisit că nu i s-a părut ciudat, având în vedere că în partid și în spațiul public circula ideea că Nicușor Dan ar fi „omul lui Coldea”.

„Nu mi s-a părut nimic bizar pentru că la vremea aceea şi în spaţiul public se spunea, dar şi la partid (adversarii politici din prezent, respectiv Ionuţ Moşteanu, Cristian Seidler – fostul meu şef de campanie) spuneau că Nicuşor Dan este »omul lui Coldea», eu înţelegând că Nicuşor Dan este creaţia politică a generalului Florian Coldea”, a arătat ea.

Fosta candidată a explicat că, în acea perioadă, nu mai avea sprijin politic și nici echipă completă de campanie, fiind nevoită să gestioneze singură activitatea electorală.

„Precizez că bărbatul care m-a sunat nu mi-a cerut o adresă de email pe care să îmi trimită fotografiile şi vreau să arăt că aveam aproximativ 5 adrese de email. Nu am discutat cu nimeni despre acest apel telefonic, pentru că nu puteam să am încredere în nimeni şi era o perioadă foarte agitată (…) Nu ştiu dacă emailul a fost trimis în aceeaşi zi în care l-am descoperit sau anterior. Acest email conţinea câteva fotografii cu Coldea, Nicuşor Dan şi Ponta. Nu îmi amintesc dacă emailul conţinea vreun mesaj. Fotografiile au apărut direct, nu erau arhivate”, a continuat Lasconi.

De asemenea, Lasconi afirmă că fotografiile au fost publicate pe contul său de Facebook de către departamentul de comunicare condus de Ioana Răduca. Conform declarației, fosta candidată la prezidențiale a vorbit despre aceste materiale doar cu câțiva membri ai echipei sale.

„După discuţiile pe care le-am avut cu Ioana Răduca şi Liviu Popescu am convenit împreună să facem publice aceste fotografii însoţite de o întrebare cât mai neutră şi pertinentă în ideea de a clarifica dacă aceste fotografii sunt reale sau nu. În ziua în care am avut discuţia cu cei doi, fotografiile respective au fost publicate prin departamentul de comunicare condus de Ioana Răduca, textul final fiind făcut probabil de Ioana Răduca sau de alte persoane din departamentul de comunicare”, afirmă Lasconi.

După încheierea alegerilor, Lasconi a constatat că aproximativ 10.000 dintre emailurile sale dispăruseră, iar una dintre adrese fusese accesată de pe un dispozitiv localizat în Sectorul 5 al Capitalei. În acest context, fosta candidată a ales să nu depună plângere și să schimbe parolele tuturor conturilor.

„M-am sfătuit cu soţul meu care este avocat şi m-am hotărât să nu depun nicio plângere cu privire la acest aspect. Am făcut o căutare în emailuri după criteriile «Coldea» şi «Nicuşor» şi nu am mai găsit emailul pe care l-am primit cu fotografiile care au fost publicate”, mai spune ea.

În fața procurorilor, primărița din Câmpulung Muscel a explicat că s-a simțit indusă în eroare, iar situația a avut consecințe politice dramatice, favorizându-l pe Nicușor Dan. La finalul declarației, fosta candidată la prezidențiale a menționat că este posibil ca fotografiile să fi fost trimise din anturajul politic al actualului președinte,

„Apreciez că este posibil ca persoane din anturajul politic al lui Nicuşor Dan să îmi fi transmis aceste fotografii, având în vedere că el a avut cel mai mult de câştigat ca urmare a publicării acestora, cunoscând mecanismele din campania electorală când acest gen de informaţii sunt publicate”, a mai spus fosta candidată USR la prezidenţiale.

Scandalul a izbucnit pe 1 mai 2025, când imaginile au fost distribuite public, prezentând o presupusă întâlnire secretă între candidați și fostul șef SRI. Atât Nicușor Dan, cât și Victor Ponta au negat autenticitatea fotografiilor și au depus plângeri penale la DIICOT.