Lasconi: Moșteanu trebuie să plece din USR. Are 300.000 de euro în cont, se descurcă

Elena Lasconi, fost președinte al USR, a declarat că ministrul demisionar al Apărării, Ionuţ Moşteanu, ar trebui să îşi dea demisia şi din partid. „În momentul de faţă, Ionuţ face un mare rău partidului pentru că ar trebui să demisioneze şi din USR. Asta vă spune un om normal.

Dar acum, trecând printr-o luptă atât de grea cum a fost cea de anul trecut, la cea mai grea campanie de prezidenţiale de după Revoluţie şi asistând la cea mai aranjată campanie de prezidenţiale de anul ăsta, vă pot spune că Ionuţ, din punctul meu de vedere, are cariera politică terminată. Dar dacă mai este de folos serviciilor sau sistemului, Ionuţ Moşteanu va continua să rămână şi nu se va face lumină în CV-ul lui. Asta cu siguranţă”, a declarat Lasconi la Digi 24.

Lasconi a mai spus că nu știa despre problemele din CV -ul colegului său de partid, insistând că trebuie să plece din USR: „Să îşi dea demisia pentru că suntem şi înainte de alegerile de la Bucureşti, face foarte mult rău şi înainte de alegerile astea, să plece acasă.

Cum zicea, că nu îl interesează, că are 300.000 de euro în cont şi că el se descurcă. Păi descurcă-te, frate!. Du-te, ia-ţi, că lui îi plăcea cu iahtul. Du-te, ia-ţi iahtul şi tot pleacă. Nu, nu, nu, îi plăcea cu iahtul, doar că era prea mare aroganţa să pună poze. Mai bine pune cu trotineta”, a adăugat Lasconi.

Lasconi nu l-a iertat nici pe Nicușor Dan, contracandidatul său la alegerile prezidențaile. Aceasta a declarat că președintele este produsul sistemului: „Ceea ce avem astăzi la Cotroceni nu ne va uni. Nici de departe nu ne va uni. Eu văd pe cine avem la Cotroceni. Este președintele pe care îl merităm și, așa cum am spus-o de foarte multe ori, este păcat că nu ne uităm la moralitatea politicienilor. Și când spun asta mă gândesc foarte clar că președintele pe care îl avem nu are nicio legătură cu moralitatea.

Este mincinos și a mințit și în campania electorală. Este produsul sistemului și a unui serviciu de marketing. Este un om rău, orgolios și răzbunător. Deci, dacă majoritatea a dorit asta, asta avem și acum. Ați putea să credeți că poate că sunt supărată, dar nu mai simt nimic, mă credeți? E aproape un an de când a trecut. A fost un an foarte greu pentru mine și a fost un an greu și pentru țară”.