La votul din Parlament, AUR câștigă electoral chiar pe promisiunea de pace a lui Trump

După votul din parlament, AUR a fost puternic criticat. Însă atacurile au fost mai degrabă politizate, urmare a competiției dintre partide încercând să erodeze AUR care conduce în sondaje. Criticile nu au neapărat relevanță și în plan electoral. Electoral, AUR câștigă. Baza electorală de suport pro-SUA s-a fisurat prin chiar acțiunile lui Donald Trump, iar electoratul AUR, anti-occident, este mai omogen și mai mobilizat.

Atât în SUA (baza MAGA), cât și în Europa (inclusiv România), există grupuri care au apreciat mesajul de „retrage America din războaiele fără sfârșit”. Pentru aceste grupuri, orice revenire la logica intervențiilor militare – Iran, Venezuela – este percepută ca o trădare a promisiunii de neintervenționism.

În România, acest tip de public este sensibil la tema păcii și a neimplicării militare, iar orice escaladare globală este privită cu îngrijorare. Reacțiile la politica externă americană sunt amplificate de un context social specific: populația este obosită de conflicte, există anxietate legată de războiul din Ucraina, tema păcii are o rezonanță emoțională puternică.

Slăbirea imaginii Americii creează un vid simbolic de care AUR beneficiază indirect. Pentru că electoratul său este oportunist pro-american (când SUA critică establishmentul și linia „veche” europeană), dar în esență ancorat într-o cultură politică naționalistă, neintervenționistă, cu reflexe de tip „România să stea deoparte”, „pace”, „neimplicare”.

Andrei Caramitru speculează mult cu argumentul că AUR pierde în fața administrației americane, pentru că nu a susținut utilizarea bazei Mihail Kogălniceanu.

AUR nu câștigă puncte la Washington prin acest vot, dar nici nu pierde ceva real, pentru că Washingtonul nu își formează politica în funcție de voturile opoziției din Parlamentul României. Relația de stat contează, în rest, este joc politic și lobby. În plus, calculul pragmatic din politica americană primează. Acesta este ultimul mandat al lui Donald Trump. JD Vance este un politician cu un viitor de construit și cu interesul de a rămâne credibil în fața electoratului MAGA care a susținut agenda anti-intervenționistă a Americii. Speculațiile privind discreția lui Vance în conflictul cu Iran, duc cu gândul și la nevoia lui JD Vance de a nu fi asociat prea mult cu abaterea de la promisiunea de „pace” a campaniei Trump-Vance din 2024. Relația vicepreședintelui, deopotrivă cu baza MAGA și cu actorii politici apropiați ideologic din Europa, are utilitate și pentru viitor.

România găzduiește trupe americane și se află într-o regiune istoric sensibilă. Sprijinul pentru operațiunea SUA în Iran este, în acest context, o decizie de oportunitate strategică. Unul dintre rarele momente în care România având ceva important de oferit, are cărți în mână și trebuie să le joace. Argumentul ca țara noastră să speculeze nevoia Americii pentru a cere ce are nevoie, este formulat chiar și de unul din criticii lui Donald Trump, Anne Applebaum, într-o intervenție publicată pe platforma G4Media, care a fost adesea critică față de președintele american. În plus, mai este un argument ce apare recurent, de la invazia Ucrainei, când s-a spus „să nu supărăm Rusia”, la conflictul SUA–Iran când, la fel, se spune, „să nu supărăm Iranul” - neutralitatea absolută este un concept ideal, mai ales pentru o țară atât de expusă geografic și dependentă de alianțe.

Ce putea face AUR și nu a facut: putea ajuta la educarea electoratului. Un partid care revendică discursul suveranist ar putea juca și rolul de educator al electoratului. Să explice faptul că politica externă a unui stat mic presupune uneori decizii care nu sunt imediat populare, dar care ajută intereselor de stat, pe termen lung. În loc de această pedagogie politică, AUR a exploatat anxietățile știute și a profitat electoral.