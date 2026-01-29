Jurământ scurtat cu „la, la, la” în Consiliul Local Brăila. Cum a explicat alesul local situația

Un consilier local din Brăila a depus, joi, jurământul de credinţă, însă a omis intenționat o parte din text, pe care a înlocuit-o cu expresia „la, la, la”. Petrică Costel Popa a mai ocupat funcția de consilier în mai multe mandate, începând din anul 1998, potrivit debraila.ro.

În şedinţa Consiliului Local Municipal Brăila din 29 ianuarie, alesul local a rostit următorul jurământ de credinţă: „Subsemnatul Popa Petrică Costel, consilier la, la, la… jur să respect Constituţia şi legile ţării”.

PNL l-a numit în funcţie pentru a o înlocui pe colega sa de partid, avocata Nicoleta Ivașcu, care a demisionat recent din Consiliul Local, potrivit debraila.ro.

Petrică Costel Popa susține că jurământul a fost depus conform procedurii, dar spune că la început a existat o sincopă, pe care o pune pe seama unei răceli.

„Fiind puţin cu probleme de sănătate, m-am grăbit şi am trecut mai repede peste preambulul jurământului. Dar jurământul a fost depus corect, vă asigur. Nu am făcut niciun afront la Constituţie sau la Biblie”, a spus acesta, pentru HotNews.ro.

Potrivit sursei citate, acesta a vorbit cu dificultate și s-a oprit în repetate rânduri pentru a tuși. „Nu e o simplă formalitate, e o mândrie. Dar, ce să spun… cred că era mai bine să nu mă fi prezentat la şedinţă, oricum am avut probleme de dimineaţă”, a mai spus acesta.

Codul Administrativ stabilește că aleșii locali trebuie să depună jurământul în termen de 15 zile de la validarea mandatului. Nerespectarea acestui termen duce la pierderea mandatului. Legea precizează și textul standard al jurământului, precum și posibilitatea omiterii formulei „Aşa să-mi ajute Dumnezeu”, fără ca acest lucru să afecteze validitatea procedurii.

Petrică Popa, în vârstă de 68 de ani, are o experiență îndelungată în administrația locală. Jurnaliștii locali au scris, într-o postare pe Facebook, că acesta a mai fost consilier și în urmă cu aproape 30 de ani, pe vremea unui primar comunist, iar ulterior a ocupat funcția de consilier din partea PNL în mai multe mandate.