Un primar PNL susține că Bolojan vrea rotativă, dar fără premier PSD. Cine ar fi premierul dorit de președinte

Potrivit declarațiilor primarului PNL din Cavnic, Vladimir Petruț, premierul Ilie Bolojan le-ar fi transmis edililor liberali că PSD nu va prelua funcția de prim-ministru la rotația programată în cadrul coaliției, potrivit News.

Informația a fost făcută publică după o întâlnire desfășurată la Sighetu Marmației, în cadrul căreia Bolojan ar fi spus tranșant că „președintele trebuie să aibă și el premierul lui”, referindu-se la rolul președintelui Nicușor Dan în blocarea numirii unui premier PSD, într-un gest asemănător precedentului de la Klaus Iohannis.

Vladimir Petruț a susținut că discuția s-ar fi desfășurat într-un cadru restrâns, alături de aproximativ 10–11 primari, dintr-un total de 32 invitați.

Primarul a adăugat că un coleg a ridicat problema efectelor politice negative pentru PNL în cazul rotativei, iar Bolojan ar fi răspuns clar: „Nu va fi niciun premier PSD la rotativă. Va fi rotativă, dar nu cu premier PSD, pentru că președintele trebuie să aibă și el premierul lui, așa cum a avut și Iohannis, când a fost. Noi am zâmbit.”

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a declarat că respectă protocolul coaliției, care prevede ca PNL să asigure funcția de premier până în aprilie 2027, iar PSD să preia mandatul între aprilie 2027 și decembrie 2028.

„România are o coaliție formată din patru partide. Coaliția are un acord, acordul spune că până în aprilie 2027 premierul este dat de PNL. PNL a decis că premier este domnul Bolojan, nu știu ce discuție putem să avem”, a explicat șeful statului.

Premierul Bolojan a oferit o explicație la speculațiile privind o eventuală guvernare fără PSD, subliniind că majoritatea parlamentară asigură stabilitatea necesară adoptării măsurilor guvernamentale.

„Aritmetica parlamentară de astăzi ne duce către situația în care, dacă dorim să avem o stabilitate politică… aceste partide sunt necesare pentru a avea această majoritate. Orice scandal gratuit are un cost pe care cetățenii îl plătesc direct sau indirect”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă ia în calcul un guvern minoritar, premierul a precizat că „nu exclude astfel de lucruri” în caz de criză, dar a subliniat că aceasta ar reprezenta o situație limită, nedorită pentru buna guvernare a țării.