Jose Mourinho atacă dur Barcelona înainte de meciul cu AS Roma

Jose Mourinho, tehnicianul celor de la Real Madrid, a lansat noi atacuri dure la adresa rivalilor de la Barcelona înaintea meciului din etapa a doua a Ligii Campionilor. Portughezul urmează să revină pe stadionul Olimpico pentru duelul împotriva fostei sale echipe, AS Roma.

În cadrul unui interviu acordat pentru secțiunea italiană a platformei Amazon Prime, antrenorul a realizat o comparație directă între scandalurile din fotbalul italian și investigațiile care îi vizează pe catalani în Spania, conform gsp.ro.

Tehnicianul portughez a lăudat modul în care autoritățile italiene au gestionat anchetele din trecut, făcând o trimitere clară la lipsa unor măsuri drastice în fotbalul spaniol.

„Vreau doar să vă spun un lucru: felicitări Italiei. Știți de ce? Pentru că este singura țară în care Calciopoli (n.r. scandalul din fotbalul italian din 2006) chiar a fost Calciopoli. Singura. Toată lumea știe ce s-a întâmplat în Spania, dar, cu toate acestea, acolo se stă liniștit. Până acum nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic”, a declarat antrenorul portughez.

Aprecierile lui Jose Mourinho fac referire la dosarul Negreira, un caz răsunător în Spania. În acest dosar, Barcelona este acuzată că ar fi achitat sume importante de bani, de ordinul milioanelor de euro, între anii 2001 și 2018, către o firmă controlată de Jose Maria Enriquez Negreira, fostul vicepreședinte al comisiei de arbitri.

Conducerea clubului catalan neagă orice fel de neregulă în această privință. Pe de altă parte, forul european UEFA a confirmat pe 2 octombrie primirea unui volum mare de documente legate de anchetă, puse la dispoziție de clubul Real Madrid.

„Dacă nu se va lua nicio măsură, acesta ar putea rămâne cel mai mare scandal de corupție din arbitrajul fotbalului mondial. Nu mai e nimic de adăugat”, a concluzionat antrenorul lui Real Madrid.

Meciul marchează un moment special pentru antrenor, revenirea pe Stadio Olimpico fiind un punct de atracție major al acestei săptămâni de fotbal european. Este prima oară când portughezul se întoarce la Roma după despărțirea de clubul capitolin în ianuarie 2024.

În perioada petrecută pe banca tehnică a echipei AS Roma, portughezul a câștigat trofeul Conference League în sezonul 2021/22 și a condus formația până în finala Europa League în stagiunea următoare.