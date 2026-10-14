Cristian Chivu a recunoscut că nu a reușit să găsească soluțiile necesare pentru caInter Milano să controleze partida pierdută marți seară, pe teren propriu, cu Club Brugge, scor 3-4, în etapa a doua a Ligii Campionilor. Antrenorul român și-a asumat responsabilitatea pentru rezultat și a identificat probleme atât în organizarea defensivă, cât și în gestionarea momentelor de presiune, potrivit Sky Sport Italia.

Înfrângerea este a doua consecutivă pentru Inter în actuala fază a ligii, iar echipa mai are șase partide la dispoziție pentru a recupera punctele pierdute.

Cristian Chivu a explicat că Inter a avut o primă repriză echilibrată, în care ambele formații au jucat la intensitate ridicată. Totuși, echipa italiană nu a gestionat suficient de bine anumite faze defensive, inclusiv un contraatac al adversarilor pornit după un corner.

„Am făcut lucruri bune, apoi am primit un contraatac după un corner. Au fost câteva episoade nefavorabile în care puteam fi mai bine organizați”, a declarat antrenorul român.

Inter a reușit să egaleze înainte de pauză, iar începutul reprizei secunde a adus alte două ocazii importante de gol. Ulterior, potrivit lui Chivu, nerăbdarea jucătorilor a afectat organizarea echipei, care a lăsat spații în apărare în încercarea de a ataca.

„Atacam și uitam să ne mai întoarcem în apărare. Ajungeam mereu prea târziu, iar în Champions League plătești pentru asta”, a explicat tehnicianul.

Chivu a considerat că, după ce scorul a devenit 2-1, Inter și-a pierdut luciditatea și nu a mai respectat planul tactic. El a recunoscut, în același timp, că Brugge a pus probleme serioase prin calitatea tehnică, intensitatea și determinarea jucătorilor săi.

Numărul golurilor primite în primele două etape europene reprezintă un motiv de îngrijorare pentru Chivu. Antrenorul a indicat mai multe aspecte pe care Inter trebuie să le îmbunătățească: duelurile individuale, recuperarea mingii, distanțele dintre jucători și organizarea în momentele în care adversarii pun presiune.

Tehnicianul a admis că dificultățile echipei nu țin doar de tactică și și-a asumat răspunderea pentru lipsa de echilibru din anumite partide.

„Suntem conștienți de ceea ce nu funcționează în Champions League. Există ceva ce purtăm cu noi, iar eu sunt primul care își asumă responsabilitatea, pentru că nu reușesc să găsesc echilibrul potrivit în anumite tipuri de meciuri”, a declarat Cristian Chivu.

Antrenorul a vorbit și despre felul în care a gestionat discuția cu jucătorii la pauză, lăsând să se înțeleagă că ar fi putut aborda diferit acel moment.

„Poate ar fi trebuit să transmit mai multă liniște la pauză, fără să pun prea multă presiune pe ei”, a spus Chivu.

După două înfrângeri în primele două etape ale fazei ligii, Inter trebuie să obțină rezultate mai bune în cele șase partide rămase pentru a-și îmbunătăți poziția în clasamentul competiției.

Chivu a a mai spus că echipa trebuie să lucreze în continuare atât la organizarea tactică, cât și la gestionarea momentelor dificile. Antrenorul a atras atenția asupra diferențelor de intensitate și de calitate tehnică dintre meciurile europene și a insistat asupra importanței detaliilor.

„Meciurile europene sunt diferite prin intensitate și calitate tehnică, dar avem obligația să găsim echilibrul potrivit. În Champions League, detaliile și episoadele fac diferența”, a afirmat tehnicianul român.