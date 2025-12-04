Johny Romano despre aventura cu mascații: M-au mirosit câinii 2 ore

Cântărețul, Johny Romano, a explicat la un podcast cum a fost suprins de mascați la o cântare. Aceștia au venit și au descins în clubul unde artistul urma să concerteze.

Ca orice artist în vogă, și Johny Romano a avut de a face cu mascații. În ceea ce-l privește totul s-a petrecut într-un club din Bacău. Urma să intre pe scenă, dar au intrat mascații înainte.

”La Bacău, aveam cântarea pusă la 1, 1 și ceva noaptea. Și am venit bine, pregătiți. A doua zi aveam filmare de la 9 dimineața. Trebuia să filmez clip. Și am fost acolo, dar la 1 jumătate a fost la ei o descindere din asta de mascați, mare rău de tot”, a explicat cântărețul.

Acesta a continuat istorisirea în stilul caracteristic. ”Au fost vreo 60 de mascați cu câini din ăia. 60 de mascați cu câini, cu kalashnikoave pe ei, cu MP4A1, cu toate relele. Și au stat ei acolo, ne-au ținut la zid. Ne-au pus pe toți într-un loc, să stea câinii ăia pe noi. E oribil când vin câinii ăia pe tine. Chiar dacă n-ai nicio greșeală, tot e oribil. Și eu am și amintirile mele de copil”, a mai spus Johny Romano.

După descindere, artistul a refuzat să mai urce pe scenă. Asta deși patronul a insistat că ar fi bine să cânte. ”Evident că nu mai aveam chef de nimic. Și după ce a terminat: haideți să cântăm. Și i-am zis: ce-ai mă nebunule, aloo, avioane. Păi tu crezi că după două ore de descindere de mascați eu mai cânt?”, a mai povestit cântărețul.

În trecut Johny Romano a povestit că nu a avut cea mai fericită copilărie și nici cea mai împlinită din punct de vedere financiar. Acum lucrurile stau diferit iar succesul din muzică l-a făcut cunoscut la nivel national.