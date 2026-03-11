Gafă gravă a Poliției. „Mascații” din Satu Mare au intrat peste o femeie care locuia cu minora de 12 ani

O intervenție a anchetatorilor într-un dosar de trafic de droguri de mare risc a provocat reacții la Satu Mare, după ce o femeie a reclamat că mascații ar fi intrat în locuința în care stătea cu chirie împreună cu fiica sa de 12 ani.

Poliția a transmis însă că percheziția a fost făcută în baza unui mandat emis de instanță pentru acea adresă. Reprezentanții IPJ Satu Mare au explicat că acțiunea a avut loc în cadrul unei anchete coordonate de procurorii DIICOT și că locuința în care s-a intervenit figurează în evidențele poliției ca aparținând unei persoane vizate în dosarul penal.

”La data de 10 martie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus în aplicare 3 mandate de percheziţie domiciliară emise de către un judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Satu Mare, pe raza municipiului Satu Mare, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc”, a transmis, miercuri, IPJ Satu Mare.

Potrivit poliției, cele trei percheziții au fost efectuate în imobile care apar în bazele de date ale instituției ca fiind locuințe ale persoanelor investigate sau ale unor membri ai familiilor acestora.

Anchetatorii au explicat că locuința în care s-a intervenit ar fi fost folosită pentru activități legate de distribuția drogurilor, motiv pentru care a fost inclusă în mandatul de percheziție.

”Din datele şi informaţiile deţinute de către poliţişti, locaţia ar fi fost folosită ca şi punct de distribuţie a drogurilor. Informaţiile privind pătrunderea la o adresă greşită sunt eronate, deoarece pentru adresa respectivă a fost emis un mandat de percheziţie domiciliară. Astfel, la locaţia respectivă a fost prezentă o persoană care locuieşte în baza unui contract de închiriere, fără ca aceasta să fie înregistrată cu forme legale la adresa respectivă”, precizează sursa citată.

Polițiștii afirmă că intervenția s-a desfășurat în conformitate cu procedurile legale și fără a produce distrugeri.

”modalitatea de pătrundere în imobil s-a realizat conform procedurii, nefiind utilizată forţa şi fără a fi produse pagube de orice natură”.

Reprezentanții IPJ Satu Mare au precizat că persoana aflată în locuință a fost informată despre drepturile sale, inclusiv despre posibilitatea de a solicita prezența unui avocat.

”De asemenea au fost respectate dispoziţiile legale, inclusiv în ceea ce priveşte încunoştiinţarea persoanei cu privire la dreptul de a fi asistată de către un avocat la efectuarea percheziţiei domiciliare, persoana în cauză nesolicitând, aspect consemnat în procesul-verbal întocmit. În cadrul acestor activităţi a fost respectat principiul prezumţiei de nevinovăţie, persoanele vizate beneficiind de toate drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de legislaţia în vigoare”, a mai transmis IPJ Satu Mare.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, femeia care locuia în apartament spune că nu are legătură cu ancheta și că se afla în locuință împreună cu fiica sa de 12 ani atunci când au intrat mascații. Ea susține că stătea în acel apartament cu chirie de câteva luni.