Ce meserii a avut înainte de celebritate Johny Romano. A lucrat și-n Dragonul Roșu

Johny Romano nu îți ascunde trecutul, drept urmare acesta a vorbit la un podcast despre toate joburile pe care le-a avut în trecut. A fost de la lucrător la fast-food până la vânzător în Dragonul Roșu.

Artistul a povestit la un podcast că nu a avut o viață tocmai ușoară. Așa că a trebuit să muncească de mic pentru a se întreține. Lucru pe care l-a și făcut fără să stea pe gânduri. Iar acum se poate lăuda cu multă experiență în și mai multe domenii.

”Eu muncesc de la 15 ani. Am lucrat la fast-food. Am fost ajutor de bucătar, ajutor de ospătar, vânzător de haine. Am fost și vânzător în Dragonul Roșu. Analist IT. Quality Advisor, am fost și customer service la AirnNb”, a povestit el.

Drept urmare cu atât de multe joburi acesta a reușit să acumuleze și ceva vechime pe cartea de muncă.

”Am avut de lucru. Am 8 ani și ceva pe cartea de muncă. Iar apoi am lăsat totul pentru muzică. Mi-a zis Connect-R dă-ți demisia și eu am zis: bine. Eram customer service la acel moment, aveam salariul bun, dar n-am stat pe gânduri”, a declarat artistul.

Acum Johny Romano nu mai trebuie să își facă griji legat de veniturile lui. Asta pentru că melodiile pe care le scoate par să aibă succes pe linie. Pe de altă parte, mama lui care este plecată în Olanda a reușit să pună pe picioare acolo două afaceri.

Așa că artistul cu siguranță nu va mai fi nevoit să lucreze pentru a-și câștiga existența. Deși este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de la noi, este și unul dintre cei mai cuminți. Acesta nu a prea fost zărit în compania domnișoarelor, și de fiecare dată a declarat că preferă viața de familie.