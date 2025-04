Monden Gheboasă: Mi-am învățat lecția, a venit momentul să nu mă mai ascund







Anul trecut, Gheboasă a fost prins cu 1,5 grame de canabis, iar judecătorii au decis să-i impună o amendă de 4.800 de lei. Tribunalul București a subliniat în motivarea hotărârii că Emil Gabriel Gavriș este „un artist cunoscut la nivel național”, are „o reputație bună în societate” și „se implică în proiecte de voluntariat”.

Gheboasă: Am fost prins cu 1g de marijuana în buzunar

Gheboasă a afirmat că toate acuzațiile sunt false și că, de fapt, a fost prins cu doar 1 gram de marijuana în buzunar.

„Mi-am învățat lecția, a venit momentul să nu mă mai ascund după perdea și să spun lucrurilor pe nume! urmează super multă treabă. Domnul să fie cu noi!

Am fost acuzat de trafic de droguri. Ulterior am fost acuzat de grup infracțional care introduce droguri în școli și le vinde minorilor, iar a treia acuzație este că am fost prins la volan sub influență.

Toate cele trei acuzații sunt complet false. Adevărul este că am fost prins cu 1g de marijuana în buzunar. Real vorbind, am fost acuzat de consum pentru 1g de marijuana, nu pentru că aș fi dealer și nu pentru că aș fi condus drogat”, a afirmat cântărețul .

Cântărețul: Binele din asta e că am reușit să mă las de marijuana

Cîntărețul se simte mândru că s-a lăsat de droguri și cconsideră că trebuie să își construiască viitorul.

„Cu toate că am fost acuzat de niște fapte pe care nu le-am făcut, binele din asta e că am reușit să mă las de marijuana. Chiar mi-am învățat lecția, și o să urmeze numai proiecte bombardiere. Mi-am dat seama că nu am timp de droguri și că trebuie să îmi construiesc viitorul”, a afirmat cântărețul pe rețelele sociale.

Gheboasă a fost audiat de procurori

Reamintim că Trapperul Gheboasă a fost audiat de procurori după ce a fost prins cu droguri, conform surselor judiciare. Cu câteva luni în urmă, el a fost surprins discutând despre sumele pe care le cheltuie pentru substanțele interzise.

El a fost chemat în fața procurorilor DIICOT pentru a oferi explicații, după ce a fost prins cu cannabis, potrivit surselor citate de știripesurse.ro. Ancheta va determina dacă tânărul, care a stârnit controverse la festivalul Untold, este traficant sau consumator de droguri.