Gheboasă, față în față cu procurorii. Cum a fost prins trapperul de la UNTOLD. Surse

Trapperul Gheboasă este audiat de procurori, după ce a fost prins cu droguri, susțin surse judiciare. În urmă cu câteva luni, el a fost surprins cum discuta despre câți bani dă pe substanțele interzise.

Gabriel Gavriș, cu numele de scenă „Gheboasă” are probleme cu legea. El a ajuns în fața procurorilor DIICOT, pentru explicații, după ce a fost cu cananbis asupra, spun surse judiciare, citate de știripesurse.ro. Urmează ca anchetatorii să stabilească, dacă tânărul care a creat controverse la Untold este traficant sau consumator de droguri.

Pentru Gheboasă nu este prima dată când are probleme cu legea. În urmă cu șapte ani a fost acuzat că a bătut măr un polițist, însă, a scăpat de răspundere penală, deoarece faptele s-au prescris. În august 2023, Gheboasă a fost amendat de Jandarmerie cu suma de 1000 de lei, după ce a „cântat” la festivalul UNTOLD melodii cu versuri catologate osbcene, cu aluzii la droguri.

La vremea respectivă, cântărețul a împărțit România, în contestatori și susținători. Unii sociologi, specialițti antidrog s-au arătat oripilați din cauza versurilor sale și au susținut că este un exemplu negativ pentru copiii, adolescenții de astăzi.

„Nu înțeleg de ce m-au amendat tocmai pe mine. Cred că dacă nu eram rom nu primeam amenda. Familia mea știe că nu am făcut nimic greșit. Momentan, nu am primit amenda, însă nu o s-o plătesc, o să o contest în instanță. Nu înțeleg de ce mă acuză de rasism, eu iubesc romii, fac parte din aceasta entie, nu m-aș gândi niciodată să îi jignesc", a declarat Gheboasa la Romania TV”, după ce a fost amendat de Jandarmerie.