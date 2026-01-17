Joburi de vis pe mare. Ce salarii au românii care lucrează pe vase de croazieră

Joburile pe vase de croazieră le oferă românilor șansa de a obține câștiguri substanțiale, în timp ce trăiesc experiențe de viață cu totul aparte. În plus față de salariile atractive, angajații nu trebuie să-și facă griji pentru cazare sau mese, acestea fiind asigurate integral de companie. Prin urmare aceștia au șansa să economisească o parte importantă din venitul lunar. Carmen Sas, reprezentanta Job Selection, o agenție care activează în domeniu din 1994, a explicat pentru EVZ că tinerii români sunt deschiși să încerce o astfel de experiență.

Experiența acumulată pe vas poate fi un avantaj major pentru viitoarele oportunități profesionale, iar ritmul de muncă intens și responsabilitățile zilnice contribuie la formarea lor profesională.

Mulți angajați apreciază, pe lângă aspectul financiar, șansa de a călători în destinații exotice și de a descoperi culturi diferite.

„Cele mai solicitate poziții sunt, în principal, din domeniul ospitalității și al serviciilor pentru pasageri. Printre acestea se numără: ospătari, barmani, personal housekeeping (cabin steward/ess), recepționeri, shop assistant (duty-free), casino dealer, bucătari și ajutori de bucătar. De asemenea, există cerere constantă pentru poziții specializate sau de management, precum restaurant manager, head waiter, ingineri sau personal medical, în funcție de experiență și calificări”, ne-a spus Carmen Sas.

Potrivit reprezentantei agenției de recrutare, salariile diferă în funcție de poziție, experiență și compania de croazieră. În general, acestea pornesc de la aproximativ 1.300 – 1.500 EUR/lună pentru pozițiile entry-level și pot ajunge la 2.500 – 3.000 EUR sau mai mult pentru roluri cu experiență sau funcții de conducere.

„Salariile variază în funcție de poziție, experiență și compania de croazieră. În general, acestea pornesc de la aproximativ 1.300 – 1.500 EUR/lună pentru pozițiile entry-level și pot ajunge la 2.500 – 3.000 EUR sau mai mult pentru roluri cu experiență sau poziții de conducere. În multe cazuri, veniturile pot fi suplimentate prin bacșișuri. Cazarea, masa și asigurarea medicală sunt, de regulă, incluse”, a adăugat ea.

Reprezentanta agenției de recrutare a explicat că majoritatea celor care aplică pentru astfel de joburi sunt tineri, cu vârsta minimă de 21 de ani, însă domeniul nu impune limite de vârstă.

Pentru pozițiile de bază, companiile caută candidați aflați la început de carieră, dornici să acumuleze experiență în domeniul ospitalității. În schimb, pentru rolurile tehnice, cerințele sunt mai ridicate.

„Majoritatea aplicanților sunt tineri, cu condiția să fie majori – 21 ani, însă domeniul nu este limitat de vârstă. Pentru pozițiile de bază sunt acceptați candidați aflați la început de carieră, iar pentru rolurile tehnice, specializate sau de management se caută frecvent persoane cu experiență solidă, indiferent de vârstă”, explică reprezentanta companiei de recrutare”, a explicat Carmen Sas.

Procesul de selecție implică mai multe etape. Candidații încep prin depunerea CV-ului, urmată de un interviu online și de evaluarea cunoștințelor de limbă engleză.

Cei care trec de aceste etape trebuie să efectueze un control medical și să completeze toate documentele necesare pentru îmbarcare. Contractele oferite sunt, de regulă, pe perioadă determinată, între 5 și 7 luni, cu opțiunea de reangajare pentru cei care doresc să continue experiența la bord.

„Procesul de recrutare presupune aplicarea cu CV, interviu (online), evaluarea nivelului de limba engleză și a altor limbi, dacă acestea sunt menționate pe CV. Ulterior, candidații acceptați trebuie să efectueze controlul medical și să finalizeze documentele necesare îmbarcării. Contractele sunt, în general, pe perioadă determinată, de 5– 7 luni, cu posibilitate de reangajare”, a mai spus Carmen Sas.