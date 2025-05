Social Izolarea socială atrage probleme uriașe la nivelul sănătății







Izolarea socială și singurătatea au un impact semnificativ asupra sănătății și mortalității, chiar dacă nu figurează pe certificatele de deces. Julianne Holt-Lunstad, profesor de psihologie și neuroștiințe la BYU, a publicat pe larg pe această temă, inclusiv o meta-analiză de referință din 2010 și un cadru 2023 privind evaluarea și tratamentul. Ea a fost cercetător principal în cadrul 2023 Surgeon General Advisory și consiliază Organizația Mondială a Sănătății cu privire la un viitor raport care abordează amenințarea urgentă pentru sănătate a singurătății și izolării și o agendă globală privind conexiunea socială.

Holt-Lunstad și doctorandul Andrew Proctor au publicat recent două studii care arată că majoritatea oamenilor, populația generală și furnizorii de servicii medicale încă nu cred că legătura socială afectează sănătatea fizică. Chiar și profesioniștii care recunosc importanța relatează că nu au timp sau instrumente pentru a ajuta pacienții să abordeze problemele sociale. Cercetătorii au înființat un studiu în cadrul căruia au chestionat 2 392 de persoane cu privire la percepția lor asupra riscurilor pentru sănătate asociate cu izolarea și singurătatea. Datele au arătat că, în ciuda pandemiei și a altor campanii, oamenii încă subestimează importanța conexiunilor sociale pentru sănătatea fizică.

Izolarea socială atrage probleme uriașe la nivelul sănătății

Într-un studiu strâns legat de acesta, publicat în Annals of the New York Academy of Sciences, Holt-Lunstad și Proctor, împreună cu coautori din centre medicale de cercetare de top, au intervievat 681 de furnizori de asistență medicală (în principal medici) cu privire la percepția riscurilor pentru sănătate asociate cu o conexiune socială slabă. La fel ca populația generală din primul studiu, furnizorii de asistență medicală au subestimat conexiunea socială ca factor de sănătate relevant din punct de vedere medical.

Cercetătorii au obținut unele informații neașteptate datorită unui decalaj de timp neintenționat în colectarea datelor în cel de-al doilea studiu. Autorii atribuie gradul mai ridicat de conștientizare de la UCSF rețelei de cercetare și evaluare a intervențiilor sociale a universității și publicării avizului 2023 al Surgeon General, care a apărut chiar înainte ca a doua cohortă să fie intervievată. Acest lucru sugerează că inițiativele sociale și sprijinul instituțional fac o diferență în ceea ce privește importanța percepută a conexiunii sociale.

Cercetarea scoate în evidență necesitatea educației și a strategiilor pentru furnizorii de asistență medicală, precum și necesitatea unui curriculum revizuit de asistență medicală K-12 și a campaniilor de sănătate publică. Cercetările viitoare includ modul de abordare a barierelor percepute pentru tratamentul medical integrat și strategiile acționabile, cum ar fi „prescrierea de viață socială”.

sursa: /medicalxpress.com