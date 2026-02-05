Sport

Istoria Campionatului Mondial. Anglia, singurul trofeu din istorie la ediție de pe teren propriu

Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
Campionatul Mondial din 1966 a ajuns în Anglia, țară considerată a fi „casa fotbalului”. Și insularii au profitat din plin de propriul teren, de susținerea publicului și de o generație „de aur”. 16 naționale au ajuns la turneul final: 10 din Europa, 4 din America de Sud, una din America de Nord, iar din Asia a participat în premieră Coreea de Nord. Englezii și brazilienii (deținătorii trofeului) s-au calificat din oficiu.



Naționala României nu a avut succes în preliminarii și a terminat pe poziția a 3-a într-o grupă cu Portugalia, Cehoslovacia și Turcia. La turneul final, sistemul a fost identic cu cel folosit la edițiile precedente. Cele 16 formații au fost împărțite în grupe de câte patru, primele două clasate au ajuns în sferturile de finală.

sursa: Facebook

O mare surpriză a fost eliminarea Brazilie în prima fază. Sud-americanii au debutat cu o victorie în fața Bulgariei, scor 2-0. Pele a marcat primul gol, dar s-a accidentat și nu a mai jucat în următoarele două confruntări. Campioana mondială a fost învinsă de Ungaria (1-3) și de Portugala (1-3).

Marea lovitură dată de Coreea de Nord

Un șoc istoric a fost produs de victoria obținută de Coreea de Nord în fața Italiei, scor 1-0. Asiaticii au mers în sferturile de finală, peninsularii au fost eliminați. Nord-coreenii pierduseră cu URSS, 0-3 și remizaseră cu Chile, 1-1.

În prima fază eliminatorie, Corea de Nord a condus cu 3-0 Portugalia, dar lusitanii s-au impus cu 5-3. Patru goluri au fost reușite de Eusebio.

Englezii au ieșit din grupă după un 0-0 cu Uruguay, 2-0 cu Mexic și o altă victorie contra Franței, scor 2-0. În „sferturi” au câștigat cu Argentina, 1-0, iar în semifinale au trecut de Portugalia, 2-1.

Celebra controversă a golului lui Hurst

Finala cu RFG, de pe vechiul „Wembley” a rămas în istorie. A fost 2-2 după 90 de minute, gazdele au marcat de două ori în prelungiri, prin Geoff Hurst, care punctase și în timpul regulamentar.

sursa: captură Youtube

Golul de 3-2 a născut o controversă veșnică. Hurst a șutat sub bara transversală, mingea a căzut pe linia porții, arbitrul a validat golul. Astfel a câștigat Anglia primul și singurul titlu mondial.

Cu 9 goluri marcate, Eusebio a fost golgheterul competiției.

