Israelul denunță și un sabotaj la premiul Oscar. Documentarul care a stârnit furia

Israelul condamnă ca fiind un „sabotaj” decernarea unui Oscar documentarului palestiniano-israelian „No other land”, care abordează tema colonizării israeliene în Cisiordania.

Ministrul israelian al Culturii, Miki Zohar, a condamnat luni premierea cu Oscar a documentarului israeliano-palestinian „No other land”, numind-o „sabotaj” și „un moment trist în lumea cinematografiei”.

Acest film, realizat de palestinianul Basel Adra și israelianul Yuval Abraham, explorează colonizarea israeliană în Cisiordania din perspectiva celor afectați de aceasta.

Duminică, filmul a câștigat Oscarul pentru cel mai bun documentar, după ce a fost distins în 2004 cu premiul pentru cel mai bun documentar la Berlinală.

„În loc să prezinte complexitatea realităţii israeliene, realizatorii au ales să amplifice poveşti care deformează imaginea Israelului în faţa publicului internaţional”, a scris Miki Zohar, un membru al Partidului Likud (dreapta) condus de premierul Benjamin Netanyahu.

„Libertatea de exprimare este o valoare importantă, dar să faci din defăimarea Israelului un instrument de promovare internaţională nu este artă, ci este sabotaj împotriva statului israelian, mai ales după masacrul de la 7 octombrie (2023) şi războiul în curs”, a spus el.

Watch the moment No Other Land, a film about Palestinians fighting to protect their homes from demolition by Israel’s military, won the Oscar for best documentary. pic.twitter.com/QuzGyfhAK4

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 3, 2025