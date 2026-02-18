Iranul anunță „o nouă fereastră de oportunitate” în dialogul nuclear cu Statele Unite

Iranul și Statele Unite au convenit asupra unor „principii directoare” în cadrul discuțiilor desfășurate la Geneva, menite să reducă divergențele legate de programul nuclear iranian. Anunțul a fost făcut de ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, care a precizat că înțelegerea nu echivalează cu un acord final, potrivit Reuters.

Declarațiile au avut efecte imediate pe piețele energetice, unde cotațiile petrolului au înregistrat scăderi.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a afirmat că părțile au reușit să stabilească un cadru general de discuție.

Ulterior, vorbind la o conferință privind dezarmarea, Araqchi a menționat că s-a deschis „o nouă fereastră de oportunitate” și că speră ca dialogul să conducă la „o soluție sustenabilă” care să asigure recunoașterea deplină a drepturilor legitime ale Iranului.

Un oficial american, care a dorit să își păstreze anonimatul, a confirmat că au existat progrese, dar a subliniat că discuțiile nu sunt finalizate. „S-au înregistrat progrese, însă mai sunt multe detalii de discutat”, a declarat acesta.

Potrivit aceleiași surse, Iranul urmează să prezinte în următoarele două săptămâni propuneri detaliate pentru a reduce diferențele rămase.

Discuțiile indirecte au implicat reprezentanți americani, inclusiv trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner, fiind mediate de Oman.

Ministrul de externe al Omanului, Badr al-Busaidi, a transmis printr-o postare pe rețelele sociale că „mai este mult de lucru”, dar că ambele părți pleacă de la Geneva cu „pași clari pentru etapele următoare”.

Casa Albă nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind rezultatul întâlnirii.

Comentariile oficialilor iranieni au influențat piețele internaționale. Contractul de referință Brent a scăzut cu peste 1%, investitorii interpretând declarațiile ca un semnal de diminuare a riscurilor de conflict într-o regiune esențială pentru aprovizionarea globală cu petrol.

În paralel cu începerea negocierilor, presa de stat iraniană a relatat că Iranul a restricționat temporar accesul în Strâmtoarea Hormuz, invocând „măsuri de securitate” în contextul unor exerciții militare desfășurate de Gardienii Revoluției.

Ulterior, aceleași surse au precizat că restricțiile au fost ridicate după câteva ore.

Teheranul a avertizat în trecut că ar putea bloca traficul comercial prin Strâmtoarea Hormuz în cazul unui atac militar, o măsură care ar putea afecta aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump, care sugerase că „schimbarea regimului” ar putea reprezenta o opțiune.

„Președintele SUA spune că armata lor este cea mai puternică din lume, dar cea mai puternică armată poate fi uneori lovită atât de tare încât nu se mai poate ridica”, a afirmat Khamenei, potrivit relatărilor media iraniene.

Trump declarase anterior că este implicat „indirect” în negocieri și că Iranul ar dori un acord.

„Nu cred că vor consecințele neîncheierii unui acord”, a spus acesta jurnaliștilor.

Statele Unite și Israelul susțin că Iranul urmărește dezvoltarea unei arme nucleare. Iranul afirmă că programul său nuclear are exclusiv scopuri civile.

Teheranul a transmis că este dispus să discute doar limitări ale activităților nucleare, în schimbul relaxării sancțiunilor economice, și că nu va renunța complet la îmbogățirea uraniului.

Khamenei a reiterat că programul de rachete balistice al Iranului „nu este negociabil”. Un oficial iranian de rang înalt a declarat că succesul discuțiilor depinde de evitarea unor „cereri nerealiste” din partea Washingtonului și de disponibilitatea SUA de a ridica sancțiunile.

Negocierile programate anterior au fost întrerupte după ce Israelul, sprijinit de SUA, a lansat lovituri asupra unor instalații nucleare iraniene.

Bombardiere americane B-2 au participat la operațiuni, potrivit declarațiilor oficiale. Iranul a anunțat ulterior suspendarea activităților de îmbogățire a uraniului.

Iranul este semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară și cooperează cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Israelul nu este parte a tratatului și menține o politică de ambiguitate privind capacitățile sale nucleare.