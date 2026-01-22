Social

Ion Cristoiu a ajuns la spital, după ce a aluncat pe gheață: Mă sună lumea, crede că am murit

Ion Cristoiu a ajuns la spital, după ce a aluncat pe gheață: Mă sună lumea, crede că am murit
Ion Cristoiu a ajuns la urgențe după ce a alunecat pe gheață, în drum spre birou. Publicistul și-a dislocat umărul și a avut nevoie de intervenția medicilor. „La vârsta mea am căzut pe gheață, mi-am dislocat umărul, m-au anesteziat, mi l-au pus la loc și acum sunt în atele”, a spus acesta, la emisiunea „Marius Tucă Show”.

Ion Cristoiu a ajuns la spital

Zăpada din ultimele zile, alături de ploaia cu gheață de azi, au transformat străzile și trotuarele din București în adevărate derdelușuri. Mai multe persoane s-au rănit în Capitală, iar printre victime se numără și Ion Cristoiu, în vârstă de 77 de ani. În jurul prânzului, publicistul a plecat de acasă spre birou. La un moment dat, a alunecat și a ajuns la urgențe. Medicii i-au repoziționat umărul, sub anestezie.

„Mă sună lumea, crede că am murit. Realitatea TV a dat că am fost la un spital public, că de acolo m-au dus. Nu. M-am dus la Sanador la urgențe că mi-am rupt umărul. La vârsta mea am căzut pe gheață, mi-am dislocat umărul, m-au anesteziat, mi l-au pus la loc și acum sunt în atele”, a explicat acesta, la emisiunea „Marius Tucă Show”.

Ion Cristoiu se află în afara oricărui pericol

Publicistul a petrecut peste patru ore la spital, iar ulterior a fost externat, cu o rețetă de analgezice, în cazul în care durerile persistă. În prezent, se află în afara oricărui pericol.

Spital

„Am întârziat mult pentru că am rămas în seara asta acasă și până mi-am găsit toate instrumentele astea. Nu mi-am dat seama, eram ca, cum este realitatea românească. Te uiți la ea în presă și e frumoasă și dedesubt e gheață”, a mai spus acesta.

Mai multe persoane s-au rănit în această perioadă

Mai multe persoane au suferit accidentări în ultimele zile în Capitală, din cauza zăpezii și a ploii cu gheață, care au transformat trotuarele în adevărate patinoare.

În urma acestor condiții, zeci de oameni au ajuns la camerele de urgență cu luxații și fracturi după ce au alunecat pe trotuare.

