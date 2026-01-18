Copilul aflat în moarte cerebrală după operația de la Spitalul Județean Constanța a murit

Băiețelul de doi ani și jumătate, aflat în moarte cerebrală după o intervenție chirurgicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, potrivit anunțului făcut de avocatul familiei, Ghiulfer-Aisun Ismail.

„Cu profundă durere vă aducem la cunoştinţă că Denis, băieţelul de doar 2 ani şi jumătate, aflat în moarte cerebrală, s-a stins din viaţă în cursul nopţii trecute”, a scris avocatul familiei, într-o postare pe Facebook.

Familia copilului a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Județean Constanța că nu l-ar fi îngrijit corespunzător după intervenția chirurgicală, realizată în urma diagnosticului de volvulus intestinal. Potrivit familiei, starea copilului s-a agravat ulterior, fiind semnalate septicemia și disfuncția multiplă de organe. De asemenea, rudele susțin că, timp de trei zile după operație, nu ar fi avut loc un consult neurochirurgical și că, timp de 24 de ore, copilul nu ar fi fost văzut de medicul de gardă.

Avocatul Ghiulfer-Aisun Ismail a declarat că între momentul prezentării băiețelului la UPU și efectuarea intervenției chirurgicale au trecut nouă ore.

„În ceea ce priveşte băieţelul, a durat nouă ore de la momentul la care copilul a intrat pe secţia de UPU până a ajuns să-i facă o operaţie. Au preferat să-l plimbe pe la ORL pentru că de durere îşi muşcase obrăjiorul, în loc să se facă un CT unde s-au văzut leziunile pe care le avea copilul, iar ulterior, copilul a ieşit în comă indusă din operaţie. Pentru un minor în comă indusă, câte zile a stat, nu a fost văzut de un medic de gardă”, afirma avocatul, la începutul săptămânii.

Un alt copil, o fetiță de șase ani, a intrat în moarte cerebrală după o intervenție de apendicită la Spitalul Județean Constanța și se află internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

Reprezentanții Spitalului Județean Constanța au anunțat că au demarat o anchetă internă în aceste cazuri.

„A fost demarată o anchetă internă. În această dimineaţă s-a întrunit o comisie medicală. S-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate şi la acest moment se analizează”, anunța, luni, Crina Kibedi, purtătorul de cuvânt al spitalului.