Avocatul familiilor celor doi copii aflați în moarte cerebrală, noi detalii despre caz

Avocatul familiilor celor doi copii aflați în moarte cerebrală după ce au fost supuși unor intervenții chirurgicale la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Ghiulfer-Aisun Ismail, a declarat că a cerut eliberarea întregului dosar medical, însă până acum au fost primite doar fișele de la Unitatea de Primiri Urgențe, nu și cele de la secțiile de chirurgie și terapie intensivă, în cazul fetiței. De asemenea, avocatul a afirmat că, în cazul băiatului de doi ani și jumătate, acesta nu a fost consultat de medicul de gardă în perioada în care se afla în comă indusă. „Demersurile la acest moment sunt oarecum limitate pentru că nu avem întreaga documentaţie medicală”, a spus avocatul jurnaliştilor.

Ghiulfer-Aisun Ismail a declarat jurnaliștilor, marți, că s-a prezentat la Spitalul Județean Constanța pentru a ridica o parte dintre documentele solicitate încă de săptămâna trecută.

„Am venit să ridic o parte din documente pentru o cerere care a fost făcută pe 8 ianuarie şi de abia astăzi - şi probabil după ce a ieşit în media situaţia - au binevoit să ne elibereze documentele. Ieri au eliberat celuilalt părinte al fetiţei, deşi am făcut o solicitare prin care să mi se elibereze întreg dosarul medical, au fost eliberate doar fişele de pe UPU, nu de pe chirurgie şi de pe terapie intensivă, unde noi apreciem că ar fi fost erori în situaţia medicală a fetiţei. Demersurile la acest moment sunt oarecum limitate pentru că nu avem întreaga documentaţie medicală”, a explicat avocatul.

Avocatul a declarat că au fost făcute memorii către Colegiul Medicilor şi către ministrul Sănătăţii. „S-au făcut nişte memorii către Colegiul Medicilor, către domnul ministru al Sănătăţii, către Consiliul Judeţean pentru a se verifica atât din punct de vedere al actului medical, al oferirii acestuia către public, cât şi al funcţionabilităţii sistemului medical din Constanţa, pentru că iată, aproape jumătate de oră ne-a luat ca să primim câteva foi pentru că suntem plimbaţi dintr-un cabinet într-altul”, a mai spus aceasta.

Ghiulfer-Aisun Ismail a explicat momentul în care au apărut complicațiile medicale în cazul fetiței. „În ceea ce priveşte fetiţa, ea a plecat cu o leziune pe trahee care a generat, se pare, un pneumotorax şi problema ar fi, bănuim, pentru că nu avem documentele medicale, iar comunicarea cu familia a fost deficitară, bănuim că s-ar fi întâmplat ceva la momentul la care s-a efectuat intubarea fetiţei, pentru că fetiţa a intrat bine, sănătoasă în operaţia de apendicită, ulterior, la câteva minute după ce a ieşit, a avut acel stop cardiorespirator şi s-a efectuat o intubaţie”, a spus aceasta.

De asemenea, în cazul băiatului de doi ani și jumătate, au trecut nouă ore din momentul prezentării la UPU până când a avut loc intervenția chirurgicală.

„În ceea ce priveşte băieţelul, a durat nouă ore de la momentul la care copilul a intrat pe secţia de UPU până a ajuns să-i facă o operaţie. Au preferat să-l plimbe pe la ORL pentru că de durere îşi muşcase obrăjorul, în loc să se facă un CT unde s-au văzut leziunile pe care le avea copilul, iar ulterior, copilul a ieşit în comă indusă din operaţie. Pentru un minor în comă indusă, câte zile a stat, nu a fost văzut de un medic de gardă. Medicul de gardă de pe secţia de ATI nu a fost prezent fizic în seara respectivă, ci a comunicat cu asistentele prin mesaje de WhatsApp”, a explucat avocatul.

Ea a spus că au fost solicitate verificări și în legătură cu situația medicului de gardă, menționând că „medicul respectiv figurează ca fiind prezent”.

„Ori nu era asigurată din partea spitalului o gardă pe secţia de ATI, fie medicul este răspunzător în mod direct pentru faptul că a lipsit, dar şi conducerea spitalului pentru că a tolerat lipsa acestuia. Şi dacă cumva nu era asigurată gardă în noaptea respectivă, pune grave semne de întrebare pentru orice pacient care vine în spital şi se adresează secţiei şi ajunge pe secţia de ATI, în sensul că nu există gardă. Nu este posibil pentru un copil care a fost în comă indusă să nu fie verificat din punct de vedere neurologic”, a explicat aceasta.

Întrebată când ar fi intervenit edemul cerebral, Ghiulfer-Aisun Ismail a spus că acesta pare să fi apărut în perioada imediat următoare operației, însă nu există date care să indice momentul exact.

„Comunicarea cu părinţii nu a fost..., afirmaţii de genul sau de fapt întrebări: vreţi să vă spunem că o să fie bine? Aici este o altă chestiune pe care o reclamăm, modalitatea în care se înţelege a se comunica cu părinţii acestor copii. Eu înţeleg că actul medical trebuie să fie despărţit de emoţional, dar omul este făcut din carne şi oase şi sentimente şi are nevoie şi să primească lămuriri. şi are nevoie să fie şi înţeles”, a mai adăugat avocatul.

La sfârșitul săptămânii trecute, familia unui copil în vârstă de doi ani și cinci luni a acuzat personalul medical de la Spitalul Județean Constanța că nu i-ar fi acordat îngrijiri adecvate după operația pentru volvulus intestinal. Familia a afirmat că, ulterior, starea copilului s-a agravat, apărând septicemia și disfuncția multiplă de organe, și a susținut că timp de trei zile nu a existat un consult neurochirurgical, iar medicul de gardă nu l-ar fi evaluat timp de 24 de ore.

Al doilea caz este cel al unei fetițe de șase ani, aflată în moarte cerebrală după o operație de apendicită realizată la Spitalul Județean Constanța.

Cei doi copii se află în moarte cerebrală și, la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală.