Politica Ion Ceban, la Roma cu viză eliberată „cu titlu excepțional”, anunță MAE român







Republica Moldova. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a ajuns la Roma cu o viză limitată, oferită cu titlu excepțional de autoritățile italiene. Informația a fost confirmată de Ministerul român al Afacerilor Externe. Astfel, guvernul italian condus de Giorgia Meloni i-ar fi făcut o favoare politică lui Ceban, aflat în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Ministerul de Externe a anunțat luni că Ion Ceban, primarul orașului Chișinău, ”este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen. Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de catre Italia o viză limitată. O singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie. Și doar pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO”, se menționează în comunicat.

Duminică, primarul Ion Ceban a publicat un mesaj video din orașul Roma, Italia, în pofida faptului că, la începutul lunii iulie, autoritățile de la București i-au impus interdicție de acces pe teritoriul României, implicit în întreg spațiul Schengen, pentru o perioadă de cinci ani.

„Am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități, întrevederi, evenimente, discuții despre care vom informa suplimentar. Doar în ultimele două săptămâni, Chișinăul a semnat acorduri în valoare de peste 2 miliarde 200 de milioane lei pentru diferite proiecte importante pentru Capitală. Prin sprijinul și finanțarea prin diferite instrumente ale Uniunii Europene. Europa o construim acasă”, a menționat Ion Ceban în timp ce se afla la Roma.

Din 9 iulie 2025, lui Ion Ceban i-a fost interzis accesul în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. Ministra română de Externe, Oana Țoiu, a declarat că măsura a fost luată „din rațiuni de siguranță națională”. În baza unor „legături complicate” ale primarului Chișinăului cu reprezentanți ai Federației Ruse. Președintele României, Nicușor Dan, a reiterat că interdicția are la bază considerente ce țin de securitatea națională.

Ceban califică interdicția drept una politică. Acesta usține că decizia autorităților române are rolul de a-l „denigra” în plină campanie electorală. Avocații săi au contestat hotărârea, solicitând Curții de Apel București suspendarea măsurii până la examinarea cauzei pe fond.

În data de 31 august, Ion Ceban a recunoscut la Euronews că, pe 24 februarie 2022 – ziua declanșării invaziei ilegale a Ucrainei de către Rusia – se afla la Moscova, în vacanță. El a negat însă că ar fi avut întâlniri cu oficiali ruși sau agenți FSB.

Ceban este una dintre figurile centrale ale blocului electoral Alternativa, format la începutul anului 2025 alături de Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Mark Tkaciuk. Politicieni cu trecut apropiat de Moscova. Deși aceștia se declară pro-europeni, susține limba română și condamnă războiul din Ucraina, analiștii politici de la Chișinău consideră alianța drept „un cal troian al Kremlinului”, cu potențial de a submina integrarea europeană a Republicii Moldova.