Întrebarea lui Florin Cîțu pentru guvernul condus de Ilie Bolojan

Fostul premier Florin Cîțu acuză că statul român a decis în plină criză economică să înlocuiască datoria ieftină cu datoria scumpă. Într-o postare publicată pe contul de Facebook, economistul pune o întrebare reprezentanților Guvernului României.

Care le spun, aproape zilnic românilor, că „suntem aproape incapacitate de plată”, că „trebuie să strângem cureaua”, că „trebuie acceptate prețuri mai mari”. Toate pentru a justifica măsurile de austeritate.

„În același timp, Ministerul Finanțelor a luat o decizie care face exact invers: crește nota de plată pentru români, inutil și fără nicio logică economică.

Faptele:

În octombrie 2025, statul român s-a împrumutat pe piețele internaționale la o dobândă medie de 6%. O parte din sumă a fost folosită pentru a răscumpăra înainte de termen obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro.

Simplă și foarte gravă: obligațiunile răscumpărate erau mult mai ieftine.Dobânzile lor erau 2% până în decembrie 2026, 5% până în septembrie 2026, și 2,75% până în februarie 2026”, spune Cîțu.

„Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască datorie ieftină cu datorie scumpă❗❗❗ Exact când spune populației că “nu sunt bani”, “trebuie sacrificii” și “trebuie suportate prețuri mai mari”.

Mai ales când guvernul susține public că dobânzile la care se împrumută scad și vor continua sa scadă. Dacă așa era, putea aștepta până în 2026 și se împrumuta și mai ieftin — apoi plătea obligațiunile vechi.

❗❗❗Întrebarea pentru Guvernul României: cine a decis această tranzacție bizară prin care Ministerul Finanțelor crește artificial deficitul bugetar și, implicit, viitoarele taxe ale românilor?❗❗❗

Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens într-o operațiune complet nejustificată economic.

P.S. Dar dacă cineva a avut de profitat personal? Atunci da — are sens”, a mai scris fostul șef al Executivului în postarea respectivă.