Internet gratuit în avion, în doar câțiva ani. Anunțul făcut de unul dintre liderii industriei aeriene

Accesul gratuit la internet în timpul zborurilor ar putea fi oferit de toate companiile aeriene în următorii ani, pe măsură ce tehnologia evoluează, susține Michael O’Leary, directorul general al Ryanair. Potrivit acestuia, pasagerii folosesc internetul la bord doar dacă nu sunt nevoiți să plătească pentru acest serviciu, notează Business Insider.

Michael O’Leary a declarat că îmbunătățirea sistemelor de conectivitate ar putea face posibilă introducerea Wi-Fi-ului gratuit pe scară largă. „Clienții îl vor folosi dacă este gratuit, dar dacă trebuie să plătească pentru el, nu îl vor folosi”, a spus acesta.

„Cred că, pe măsură ce tehnologia Wi-Fi se va îmbunătăți în următorii patru sau cinci ani, vom ajunge cu toții să oferim acces Wi-Fi gratuit”, a afirmat O’Leary, luni, în cadrul unei teleconferințe cu investitorii privind rezultatele financiare ale companiei.

Ryanair, cel mai mare transportator aerian din Europa după numărul de pasageri, este cunoscut pentru politica sa strictă de reducere a costurilor. În ultimul trimestru, compania a avut un tarif mediu de 44 de euro și a raportat un profit după impozitare de 115 milioane de euro, înainte de a lua în calcul o cheltuială excepțională generată de o amendă majoră primită în Italia.

În ultimele luni, mai multe companii aeriene au încheiat parteneriate cu Starlink, rețeaua de internet prin satelit a lui Elon Musk, care poate furniza în timpul zborului conexiuni de peste 200 Mbps, depășind viteza multor rețele Wi-Fi de acasă. Aceste evoluții au readus în discuție posibilitatea extinderii accesului gratuit la internet în aviația comercială.

Pentru Ryanair, însă, tarifele reduse rămân esențiale în atragerea pasagerilor. „Nu am nicio îndoială că un tarif scăzut va învinge de fiecare dată Wi-Fi-ul gratuit la bord”, le-a transmis O’Leary investitorilor.

Recenta dispută dintre șeful Ryanair și Elon Musk a pornit de la impactul instalării antenelor Starlink asupra consumului de combustibil. O’Leary a estimat că rezistența aerodinamică ar genera o creștere de 2%, ceea ce ar însemna costuri suplimentare de peste 200 de milioane de dolari anual și, implicit, bilete mai scumpe. SpaceX, compania care operează Starlink, susține însă că majorarea ar fi de doar 0,3%.

Michael O’Leary a subliniat că orice creștere a cheltuielilor cu combustibilul este inacceptabilă pentru compania sa. Totuși, el a precizat că Ryanair ar introduce Wi-Fi la bord „fără să stea pe gânduri” dacă tehnologia ar permite montarea antenelor în interiorul avionului, nu pe exteriorul fuselajului. În opinia sa, astfel de soluții ar putea deveni viabile în următorii ani, prin instalarea echipamentelor în cala aeronavelor.

Șeful Ryanair a mai spus că operatorul low-cost continuă discuțiile nu doar cu Starlink, ci și cu Amazon și compania britanică Vodafone. Potrivit lui O’Leary, unii furnizori estimează că cel puțin jumătate dintre pasageri ar fi dispuși să plătească pentru internet în avion, însă evaluările interne ale Ryanair indică un interes real de cel mult 10%.

Până în prezent, toate acordurile încheiate între Starlink și companiile aeriene au presupus acces gratuit la internet pentru pasageri, chiar dacă, în multe cazuri, acesta este condiționat de înscrierea în programe de loialitate.