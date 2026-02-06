Infiltrațiile din sediul IPJ Botoșani, distribuite de Sindicatul Europol. Cum se scuză instituția

Sindicatul Europol a distribuit, vineri, imagini care arată că în sediul IPJ Botoșani plouă, iar pereții au infiltrații vizibile. „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie”, au scris sindicaliștii, într-o postare pe Facebook. În replică, conducerea IPJ Botoșani a afirmat că imobilul a fost achiziționat în 2006, într-o stare degradată, iar lucrările au fost realizate în limita fondurilor disponibile.

Potrivit sindicatului, polițiștii rutieri din Botoșani se confruntă, la fiecare ploaie, cu teama că tavanul sau tencuiala afectată de infiltrații ar putea cădea peste ei.

„Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul la fiecare ploaie. Poliţiştii rutieri din Botoşani, la fiecare ploaie, trăiesc cu teama că le poate cădea tavanul sau tencuiala infiltrată peste ei, dar mai ales cu frica de a nu fi electrocutați de curentul care se scurge din prize odată cu apa ce se prelinge pe podea”, au transmis aceștia.

Potrivit sindicaliștilor, polițiștii ajung să cheme cetățenii în oraș pentru a le lua declarațiile sau redactează documente în parcare, pe capota autospecialei de poliție, pentru a evita intrarea în sediul cu pereți afectați de infiltrații.

„Se spune că un manager bun este cel care găsește soluții. Dacă știți pe cineva care își poate asuma responsabilitatea managerială de a conduce IPJ Botoșani, vă rugăm să ne lăsați datele de contact în comentarii”, a mai scris Sindicatul Europol.

În replică, reprezentanții IPJ Botoșani au precizat că imobilul a fost achiziționat în 2006 de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani și se afla încă de atunci într-o stare tehnică precară.

„De-a lungul timpului, în funcţie de fondurile alocate au fost efectuate lucrări de reparaţii, igienizare şi alte amenajări necesare desfăşurării activităţilor specifice. În momentul în care condiţiile meteorologice vor permite, se va proceda la realizarea imediată a unor lucrări de reparaţii sau intervenţii de amploare, fiind efectuate în paralel demersuri pentru identificarea unui alt imobil care să permită relocarea structurilor ce îşi desfăşoară activitatea în clădirea respectivă”, a transmis IPJ Botoșani.