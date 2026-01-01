Industria care nu încetinește. Maspex România a mizat pe eficiență într-un an al presiunilor multiple

Parte a unuia dintre cele mai mari grupuri alimentare din Europa Centrală și de Est, Maspex România își continuă strategia de creștere prin investiții constante în modernizare, eficiență operațională și sustenabilitate. Într-un an marcat de presiuni economice, schimbări legislative și transformări în comportamentul consumatorilor, compania mizează pe infrastructură modernă, pe diversificarea portofoliului și pe consolidarea relației cu comunitățile locale.

Inclusă în „Top 300 Companii de Succes” din România, ediția 2025 realizată de Revista Capital, Maspex România traversează o etapă de consolidare și adaptare strategică. Despre bilanțul anului 2024, investițiile recente și planurile de viitor vorbește Grzegorz Grabowski, General Manager Maspex România.

Anul 2024 s-a încheiat cu rezultate solide pentru Maspex România. Compania a raportat o cifră de afaceri de 1,257 miliarde de lei, confirmând poziția sa de jucător important pe piața locală a bunurilor de larg consum.

Pentru 2025, obiectivul este unul de creștere moderată, dar sustenabilă. „Pentru anul 2025, ne-am setat ca obiectiv o creștere cu 7% a cifrei de afaceri, față de 2024”, precizează Grzegorz Grabowski. El subliniază că strategia companiei rămâne una prudentă, adaptată contextului economic actual.

Ultimul an a adus finalizarea unor proiecte importante de infrastructură. La Vălenii de Munte, Maspex a inaugurat un depozit modern, semi-automatizat, amplasat în imediata apropiere a fabricii, alături de un proiect dedicat producției de energie din surse regenerabile.

În paralel, la Vatra Dornei a fost implementat un al doilea proiect de panouri fotovoltaice, precum și o stație de tratare a apelor uzate. Aceste investiții se înscriu într-o strategie mai amplă de reducere a impactului asupra mediului și de creștere a eficienței operaționale.

„Realizăm permanent investiții pentru modernizarea spațiilor de producție și depozitare care susțin portofoliul nostru vast și inovator, având în același timp o preocupare constantă pentru limitarea impactului asupra mediului”, explică Grzegorz Grabowski. În ambele puncte de lucru, compania investește în linii de producție performante, cu scopul de a îmbunătăți calitatea proceselor și productivitatea.

Contextul economic și social a generat provocări semnificative pentru Maspex România. Creșterea TVA, taxele specifice industriei, implementarea sistemului SGR și majorarea prețurilor materiilor prime au influențat costurile de producție și comportamentul consumatorilor.

„Reglementările legislative și creșterile semnificative ale prețurilor materiilor prime adaugă costuri suplimentare și influențează decizia consumatorilor, dar și dinamica piețelor pe care suntem activi”, afirmă Grzegorz Grabowski. În acest context, compania a fost nevoită să își ajusteze permanent strategiile, rămânând atentă atât la tendințele locale, cât și la cele globale.

Adaptabilitatea rămâne un element central al modelului de business. Maspex urmărește identificarea oportunităților care pot susține creșterea și diferențierea, menținându-și totodată poziția de actor relevant în industria alimentară.

Unul dintre principalele avantaje competitive ale Maspex România este portofoliul său extins, care acoperă multiple categorii de produse – de la băuturi răcoritoare și apă minerală naturală, la cafea instant, snack-uri, paste, cereale, conserve și băuturi alcoolice.

Compania deține branduri puternice și bine ancorate în preferințele consumatorilor români, precum Tymbark, Tedi, Bucovina, Alcalia, La Festa, Salatini sau Vălenii de Munte, alături de branduri internaționale integrate mai recent în portofoliu, cum este „brandul legendar polonez Vodka Zubrowka”.

Dezvoltarea este susținută și prin achiziții strategice, realizate în momente-cheie, care permit extinderea pe noi segmente sau piețe. În paralel, inovația continuă joacă un rol esențial. „Am lansat produse care au deschis noi direcții pe piață, fie prin concepte unice, fie prin sortimente sau ambalaje care au redefinit standardele din categoriile lor”, subliniază Grzegorz Grabowski.

Maspex România este un angajator important în comunitățile în care activează, mizând pe o echipă implicată și flexibilă. Compania derulează programe dedicate tinerilor, în parteneriat cu universități, prin internshipuri plătite și stagii de practică pentru elevi de liceu.

În același timp, investițiile în medii de lucru moderne și sigure sunt o prioritate constantă. „Suntem foarte atenți la modul în care putem crește performanțele echipei și investim permanent pentru a asigura medii de lucru care să sprijine performanța, colaborarea și dezvoltarea angajaților”, explică managerul Maspex România.

Responsabilitatea socială este integrată în strategia companiei prin programe derulate anual, atât la nivel național, cât și local. Inițiativele vizează educația, siguranța personală, protecția mediului și sportul.

Printre proiectele devenite deja tradiție se numără „Școala siguranței Tedi”, „Tedi și prietenii naturii”, „Cupa Tymbark Junior” și campania de reîmpădurire „Protejăm Ținutul Echilibrului”, desfășurată sub brandul Bucovina.

„Din 2019, desfășurăm anual o campanie de reîmpădurire în zona Bucovina, în zone greu accesibile din apropierea surselor de apă Bucovina, ca semn de respect față de natură și față de consumatorii care apreciază echilibrul și puritatea acestei ape”, explică Grzegorz Grabowski.

În prezent, cadrele didactice se pot înscrie gratuit în noile ediții ale programelor dedicate școlilor și grădinițelor, iar din 1 octombrie vor fi deschise înscrierile pentru o nouă ediție a Cupei Tymbark Junior.

Mediul economic din România rămâne unul complicat, marcat de inflație și reforme fiscale. „Mediul economic continuă să fie dificil, cu provocări atât pentru producători, cât și pentru consumatori”, afirmă Grzegorz Grabowski. Managerul subliniază nevoia de adaptare constantă a strategiilor comerciale.

Privind spre viitor, Maspex România își propune să consolideze poziția brandurilor-cheie din portofoliu și să continue investițiile planificate. „Ne propunem să ne dezvoltăm continuu, să creăm produse cu pasiune și cu simțul responsabilității, cu care să fim alături de oameni în viața lor de zi cu zi”, sintetizează managerul.

În ceea ce privește contextul geopolitic, efectele sunt resimțite mai ales la nivel social, fără a afecta direct relațiile comerciale. Dificultățile apărute inițial în colaborarea cu unii furnizori au fost gestionate rapid, permițând companiei să își continue activitatea fără perturbări majore.