Social Exclusiv

Închirierea în regim hotelier, riscantă. Mulți proprietari se plâng de pagubele produse de clienți

Comentează știrea
Închirierea în regim hotelier, riscantă. Mulți proprietari se plâng de pagubele produse de cliențiChirie. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Închirierea în regim hotelier poate părea o afacere atractivă, mai ales în orașele turistice. Totuși, mulți proprietari descoperă rapid că avantajele vin la pachet cu riscuri și cheltuieli. Pagubele lăsate de clienți sau chiar furturile le dau bătăi de cap celor care aleg să închirieze locuințe pe termen scurt. Un proprietar din Brașov a povestit pentru EVZ că s-a confruntat cu numeroase probleme în acest sens.

Riscuri legate de închirierea unui apartament în regim hotelier

Pe lângă pagubele materiale, proprietarii trebuie să suporte și cheltuieli suplimentare pentru curățenie și reparații. Pe rețelele sociale, aceștia postează des imagini cu obiectele stricate lăsate în urmă de clienți. Proprietarul brașovean spune că aceste probleme sunt la ordinea zilei.

„Prosoapele furate sunt la ordinea zilei. Chiar ieri am descoperit că ultimii clienți au furat un prosop. M-am gândit că poate au vrut să își ia o amintire. Alta dată au furat dintr-un apartament lenjeriile, plapuma, pernele, cafetiera, paharele șu farfuriile. Pierderea a fost de vreo 800 de euro. Bineînțeles că nu am mai recuperat nimic. Au mințit că e vorba despre o singură persoană care închiriază, dar erau cinci. Pe camerele de la administrație am văzut că râdeau în momentul în care încărcau obiectele în mașină”, ne-a spus el.

apartament regim hotelier

Apartament regim hotelier. Sursa foto: Freepik

Cheltuieli neașteptate

De asemenea, proprietarul a mărturisit că alți clienți i-au furat pernele de la canapea. Deși recunoaște că ar fi nevoie.

România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA
România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA
Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite
Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite

Deși recunoaște că ar fi util să încheie un contract și să întocmească un inventar înainte de fiecare închiriere, proprietarul spune că acest lucru ar fi pus în practică.

„Altădată, o persoană mi-a furat pernele de la canapea. Ar trebui semnat un contract înainte și făcut un inventar, însă ar fi și o pierdere de timp. Am avut și trei uși sparte. Am luat doar 100 de euro pe fiecare. Plătim o persoană care asigură curățenia în urma lor, dar mai facem și noi curățenie”, a adăugat el.

Pe lăngă aceste aceste probleme, el susține că există o cerere destul de mică în acest an.

„Merge ca rău ca anul trecut. Nu e o afacere profitabilă. La Brașov merge doar câteva luni pe an, în rest trăiești cu speranța că o să meargă. Toamna sunt mai puțini clienți. Vom vedea până la finalul anului ce se va întâmpla”, a explicat el.

Cei mai avantajați sunt proprietarii care lucrează cu platformele cunoscute de închiriere

Cei mai avantajați sunt proprietarii care apelează la platformele cunoscute de închiriere, precum Booking sau Airbnb. Aceștia au mai multe șanse să atragă clienți responsabili și să evite furturile de obiecte sau deteriorarea mobilierului. Chiar dacă nu toate situațiile pot fi prevenite, platformele mari oferă un istoric al utilizatorilor și recenzii care ajută la selectarea chiriașilor și la reducerea riscurilor asociate închirierii pe termen scurt.

„Nu am avut probleme grave, însă au fost cheltuieli în urma lor. E important să îi și selectezi înainte. Dacă lucrezi cu Booking și Airbnb, ai mai multe șanse să ai clienți care să nu lase în urmă astfel de probleme”, ne-a spus Anda, o proprietară care închiriază un apartament în zona Promenada Mall.

chirie

Chirie. Sursa foto: Freepik

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:09 - Negocierile comerciale dintre SUA și Canada, oprite din cauza unui deepfake
08:59 - Salata de varză roșie la borcan. Ingredientul care o păstrează crocantă toată iarna
08:53 - România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a înlocui jalonul privind reducerea GAP-ului de TVA
08:46 - Dronele Ucrainei au lovit un bloc din regiunea Moscova. Cinci persoane au fost rănite
08:41 - România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român „spolierea tăcută”
08:31 - Cum își scuză Anda Adam „vedetismul”. Probleme la Asia Express

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale