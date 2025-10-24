Închirierea în regim hotelier, riscantă. Mulți proprietari se plâng de pagubele produse de clienți

Închirierea în regim hotelier poate părea o afacere atractivă, mai ales în orașele turistice. Totuși, mulți proprietari descoperă rapid că avantajele vin la pachet cu riscuri și cheltuieli. Pagubele lăsate de clienți sau chiar furturile le dau bătăi de cap celor care aleg să închirieze locuințe pe termen scurt. Un proprietar din Brașov a povestit pentru EVZ că s-a confruntat cu numeroase probleme în acest sens.

Pe lângă pagubele materiale, proprietarii trebuie să suporte și cheltuieli suplimentare pentru curățenie și reparații. Pe rețelele sociale, aceștia postează des imagini cu obiectele stricate lăsate în urmă de clienți. Proprietarul brașovean spune că aceste probleme sunt la ordinea zilei.

„Prosoapele furate sunt la ordinea zilei. Chiar ieri am descoperit că ultimii clienți au furat un prosop. M-am gândit că poate au vrut să își ia o amintire. Alta dată au furat dintr-un apartament lenjeriile, plapuma, pernele, cafetiera, paharele șu farfuriile. Pierderea a fost de vreo 800 de euro. Bineînțeles că nu am mai recuperat nimic. Au mințit că e vorba despre o singură persoană care închiriază, dar erau cinci. Pe camerele de la administrație am văzut că râdeau în momentul în care încărcau obiectele în mașină”, ne-a spus el.

De asemenea, proprietarul a mărturisit că alți clienți i-au furat pernele de la canapea. Deși recunoaște că ar fi nevoie.

Deși recunoaște că ar fi util să încheie un contract și să întocmească un inventar înainte de fiecare închiriere, proprietarul spune că acest lucru ar fi pus în practică.

„Altădată, o persoană mi-a furat pernele de la canapea. Ar trebui semnat un contract înainte și făcut un inventar, însă ar fi și o pierdere de timp. Am avut și trei uși sparte. Am luat doar 100 de euro pe fiecare. Plătim o persoană care asigură curățenia în urma lor, dar mai facem și noi curățenie”, a adăugat el.

Pe lăngă aceste aceste probleme, el susține că există o cerere destul de mică în acest an.

„Merge ca rău ca anul trecut. Nu e o afacere profitabilă. La Brașov merge doar câteva luni pe an, în rest trăiești cu speranța că o să meargă. Toamna sunt mai puțini clienți. Vom vedea până la finalul anului ce se va întâmpla”, a explicat el.

Cei mai avantajați sunt proprietarii care apelează la platformele cunoscute de închiriere, precum Booking sau Airbnb. Aceștia au mai multe șanse să atragă clienți responsabili și să evite furturile de obiecte sau deteriorarea mobilierului. Chiar dacă nu toate situațiile pot fi prevenite, platformele mari oferă un istoric al utilizatorilor și recenzii care ajută la selectarea chiriașilor și la reducerea riscurilor asociate închirierii pe termen scurt.

„Nu am avut probleme grave, însă au fost cheltuieli în urma lor. E important să îi și selectezi înainte. Dacă lucrezi cu Booking și Airbnb, ai mai multe șanse să ai clienți care să nu lase în urmă astfel de probleme”, ne-a spus Anda, o proprietară care închiriază un apartament în zona Promenada Mall.