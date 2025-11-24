Începutul sfârșitului României Mari a fost pe 24 noiembrie 1927!

Ionel Brătianu adora istoria. Ion Brătianu însă era de altă părere. Țara avea nevoie de căi ferate, poduri, drumuri, deci, școala tehnică de la Paris era de el. După un stagiu militar ca sublocotenent - porucic sau iuncăr, Ionel absolvent al Colegiului Sfântu Sava pleacă la Paris pentru un an pregătitor de franceză. Urma să dea admiterea la Politehnica Franceză unde va intra cu brio.

Ionel Brătianu supraveghea construcția unei căi ferate în Moldova când a ajuns în gazdă la Ruginoasa, la moșia marelui domnitor Cuza. Aici, locuiau Elena Doamna și nora ei, soția fiului cel mare al lui Cuza, Alexandru, Maria Moruzi-Cuza. Cei doi devin amanți și ea rămâne gravidă, Bătrânul Ion scoate pistolul și îl amenință pe fiul său: o zi o va lua de soție pe nora lui Cuza pentru ca atunci când copilul se va naște, să fie asumat. Rezultatul amantlâcului a fost marele istoric Gheorghe Brătianu.

Ionel Brătianu urcă precum o stea strălucitoare. Deputat de Gorj la 1894, Ministru al Lucrărilor Publice, Ministru de Interne în 1907, lider al PNL la 1909. Devine de mai multe ori prim-ministru, coordonează politica externă pentru recunoașterea Marii Uniri. Creează partidul de buzunar Liga Poporului, îl șantajează pe Alexandru Averescu (acesta semnase cu Christian Rakowski acordul de retragere a Armatei Române din Basarabia) și îl scoate la înaintare până în 1922, apoi, e ca premier, conduce din 1922 până în 1926. A scăpat cu bine dintr-o tentativă de asasinat în primul deceniu al secolului XX.

În Primul Război Mondial, cu greu a fost de acord să trimită tezaurul BNR la ruși. Ruși pe care i-a urât visceral, iar în 1924 i-a interzis pe comuniști. Totuși, greva tipografilor din 13 decembrie 1918 nu a fost reprimată din ordinul lui.

În 1916, l-a blocat pe Octavian Goga care dorea să fie deputat de Romanați. Așa și-a atras o aversiune a acestuia.

Ionel Brătianu îl trata discreționar pe Regele Ferdinand. Pur și simplu numai ce n-a vrut, n-a avut Ionel Brătianu în România. Bătuse cu pumnul în masa Europei, L-a trimis în Masonerie pe Vaida Voevod pentru a-l contra pe catolicul Maniu.

În plan personal, Ionel Brătianu i-a suflat soția, rivalului său politic Alexandru Marghiloman, liderul conservator. Apoi, și-a adus acasă fiul, când a împlinit 18 ani. L-a forțat pe Ferdinand să semneze Constituția din 1923, să își dezmoștenească fiul cel mare, pe Carol.

Ferdinand moare în iulie 1927, iar Ionel cere Regența sub Principele Nicolae. Regina Maria care-l considera primul și cel mai statornic pieten îi cere reabilitarea lui Carol. Brătianu îi spune: „Cucoană, mâine îți proclam Republica, dacă nu te abții!”

În toamna anului 1927, Ionel Brătianu suferă de o durere în gât. Este tratat superficial, are febră, infecția urcă. Este operat de cei mai buni medici, i se face traheoctomie, dar boala ajunge în faza septicemiei. Era 24 noiembrie 1927. Sunt voci care spun că agenți ruși sau chiar amicii lui Carol l-ar fi contaminat intenționat cu un bacil experimental care i-a fost fatal.

Supranumele de Vizirul i-a fost dat de Nicolae Iorga care spunea că în România conduce Dinastia de la Florica. Ionel Brătianu a fost ultimul mare lider PNL al epocii contemporane. Moartea lui a accelerat venirea dictaturilor, pe fondul crizei din 1929-1933. Fiul lui, Gheorghe, nu s-a ridicat la nivelul tatălui, Nu a avut sprijin în PNL cum nu au avut nici Vintilă nici Dinu Brătianu, deși au fost buni profesioniști în sfera financiară.

Singurul lider mai bun, I G Duca va fi asasinat de legionari în decembrie 1933, iar Gheorghe Tătărescu va fi un oportunist și carierist. Va ajunge premier în 1934-1937 și apoi sub comuniști, ministru de externe...

Asta pentru că PNL nu a avut decât un singur Ionel Brătianu...