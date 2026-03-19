Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. 50 de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit într-o cameră a Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” din Bălăceanca, județul Ilfov. Aproximativ 50 de pacienți și angajați au fost evacuați, fără a exista victime.

Un incendiu a fost semnalat joi dimineață la Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”, într-o cameră situată la etajul întâi al unității medicale. Incidentul a fost raportat autorităților prin sistemul de urgență, iar echipajele de pompieri au fost direcționate rapid către locație.

Reprezentanții ISUBIF au transmis că, la momentul intervenției, focul nu se manifesta cu flacără deschisă, fiind observată doar prezența fumului în interiorul clădirii. Echipele de intervenție au efectuat recunoașterea zonei afectate și au început imediat măsurile de control și ventilare.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, incendiul a fost limitat la o singură încăpere, unde au fost afectate materiale textile. Focul nu s-a extins la alte spații ale spitalului, iar intervenția rapidă a echipajelor a împiedicat propagarea acestuia.

„În urmă cu scurt timp am fost anunțați de producerea unui incendiu la Spitalul de Psihiatrie 'Eftimie Diamandescu' din Bălăceanca. În urma recunoașterii efectuate de primele echipaje se observă o ușoară degajare de fum în interior, fără flacără”, au transmis reprezentanții ISUBIF.

La fața locului, autoritățile au decis evacuarea preventivă a persoanelor aflate în clădire. Aproximativ 50 de pacienți și membri ai personalului medical au fost scoși din spital și mutați în zone sigure, pe durata operațiunilor de stingere.

Intervenția a fost gestionată astfel încât să fie redus riscul pentru persoanele aflate în incintă, iar măsurile de siguranță au fost aplicate imediat după identificarea fumului.

După localizarea focului și eliminarea materialelor afectate, incendiul a fost stins complet. Autoritățile au confirmat că nu au existat persoane rănite în urma incidentului.

„Incendiul s-a manifestat într-o camera la etajul 1, au ars materiale textile. Incendiul este lichidat, nu sunt persoane rănite”, au precizat reprezentanții ISUBIF.

La finalul intervenției, zona a fost verificată pentru eliminarea oricărui risc suplimentar, iar pacienții și personalul au fost monitorizați medical preventiv.