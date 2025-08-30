Social Incendiul din localitatea Amara a fost stins, iar erupția nu mai este vizibilă la gura puţului







Pompierii au reușit să stingă incendiul din localitatea Amara, iar erupția nu se mai vede la gura puțului. Cu toate acestea, ISU Ialomița a anunțat că echipajele rămân la fața locului.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anunţat sâmbătă dimineaţă că incendiul izbucnit la Amara, după ce o pungă de gaze din subteran a fost atinsă în timpul lucrărilor de foraj pentru o fântână, a fost stins.

„Erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului. În urma măsurătorilor efectuate de către echipajul CBRN, nu au fost identificate substanţe toxice care ar putea pune în pericol atat forţele de intervenţie, cât si populaţia”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Pompierii rămân în zonă pentru a supraveghea situația.

Timp de cinci ore, craterul din Amara s-a transformat într-un focar uriaș, flăcările ridicându-se la zeci de metri și fiind vizibile de la kilometri depărtare. Autoritățile au trimis locuitorilor un mesaj Ro-Alert pentru a-i feri de pericol.

Cel puțin 270 de persoane au fost evacuate vineri, iar zona a fost izolată pe o rază de 300 de metri, accesul fiind restricționat.

Deflagrația a izbucnit în mijlocul zilei, după ce o pungă de gaze din subteran a fost atinsă în timpul lucrărilor de foraj. Timp de mai multe ore, jetul a aruncat apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ.

„În data de 29 august 2025, la ora 15:40, un apel la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autorităţile locale pentru captarea şi stocarea apei potabile. Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide, cu înălţimi de până la 50 - 60 metri, care a pus în pericol locuinţele aflate în apropiere”, a transmis ISU Ialomița, ieri.

Conform unei informări transmise sâmbătă dimineață, măsurătorile făcute de specialiștii CBRN-USISU nu au indicat prezența unor substanțe toxice care să pună în pericol forțele de intervenție sau populația, potrivit observatornews.ro.

Autoritățile anunță că rămân în zonă pentru a supraveghea situația și mențin măsurile de siguranță stabilite vineri seară.