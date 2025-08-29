Social Craterul de la Amara, butoi cu pulbere. Pericol uriaș de explozie







Craterul din care ies gaze în oraşul Amara s-a mărit, concentraţiile de substanţe toxice au scăzut. Dar, riscul de explozie se menţine, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa.

„În acest moment, diametrul craterului format s-a mărit. A ajuns în jur de 40- 50 de metri. Au fost făcute măsurători la ora 19:00, concentraţiile de substanţe amoniac şi gaz metan au scăzut. În continuare există pericol de explozie”, precizează sursa citată.

Autorităţile din judeţul Ialomiţa au emis, vineri seară, mesaj RO-ALERT în cazul emisiilor de gaze din oraşul Amara. Care au fost provocate ca urmare a unor lucrări de forare a unei fântâni.

Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa, populaţia din oraşul Amara este sfătuită să respecte recomandările autorităţilor, să închidă uşile şi ferestrele, să astupe gurile de aerisire şi să oprească instalaţiile de aerisire şi climatizare.

Conform informaţiilor transmis anterior de ISU Ialomiţa, circa o sută de persoane din oraşul Amara s-au evacuat, vineri, din cauza eliminării de gaze în aer, la faţa locului fiind prezente mai multe autospeciale de intervenţie, inclusiv un echipaj CBRN.

În zonă se fora o fântână şi se bănuiește că, în momentul lucrărilor, s-a dat peste o pungă de gaze. Astfel, s-a creat un crater care avea iniţial diametrul de 25 de metri din care au fost aruncate nămol şi apă, iar în aer sunt eliminate gaze.

Un echipa de la CBRN Călărași a efectuat mai multe măsurători, în urma cărora a rezultat că există concentraţii de hidrogen sulfurat, gaz metan şi amoniu, conform celor de la ISU Ialomița.

În zonă sunt locuinţe, iar circa o sută de persoane s-au evacuat, furnizarea gazului natural şi a curentului electric în zonă fiind oprită.