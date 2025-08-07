Vremea Prognoza meteo, 7 august. Răcoare în sud și est, furtuni în mai multe regiuni







Prognoza emisă de Administrația Națională de meteorologie (ANM) pentru 7 august arată că temperaturile vor scădea în sudul și estul țării, iar la nivelul întregii țări se vor situa în jurul mediilor multianuale. Desconfortul termic va persista în sud, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă mai ales după-amiaza și seara vor fi înnorări, averse și descărcări electrice local în Carpații Meridionali și de Curbură, precum și în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia și izolat în celelalte regiuni.

În nordul Olteniei și al Munteniei, izolat, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp. Temperaturile maxime vor oscila între 24 și 34 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață.

Reamintim că miercuri, 6 august, ANM a emis o atenţionare Cod galben - privind intensificări ale vântului, care va fi valabilă până azi la ora 20.00. Judeţele vizate: Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa şi parţial în Buzău şi Vrancea. „În sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei şi Dobrogea, temporar vântul va avea intensificări, cu rafale de 50...70 km/h”, a mai transmis ANM.

În Capitală, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor mai scădea, dar vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza și seara vor fi înnorări și posibil averse și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de până la 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 31-33 de grade, iar cea minimă de 15-18 grade Celsius.