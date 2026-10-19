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Incendiu la o școală din Neamț. 36 de elevi, evacuați

Incendiu la o școală din Neamț. 36 de elevi, evacuațiSursa foto: Facebook/IGSU
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Din cuprinsul articolului

Un incendiu izbucnit la tabloul electric al unei școli din satul Bistrița, comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț, a dus la evacuarea a 36 de elevi și a trei cadre didactice, luni dimineață, 19 octombrie 2026. Pompierii au intervenit după ce în clădire s-a simțit miros de fum.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, incendiul s-a manifestat la un tablou electric amplasat la etajul clădirii. Elevii și profesorii au părăsit unitatea de învățământ înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Incendiul a izbucnit la tabloul electric

Alerta a fost dată printr-un apel la 112, după ce a fost observat miros de fum în incinta școlii din satul Bistrița. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru gestionarea situației și pentru înlăturarea pericolului.

Reprezentanții ISU Neamț au precizat că sursa fumului a fost un incendiu izbucnit la tabloul electric situat la etajul clădirii. La sosirea echipajelor, cele 36 de persoane evacuate erau deja în afara unității de învățământ.

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36 de elevi și trei cadre didactice au părăsit clădirea

Evacuarea s-a realizat înainte ca pompierii să ajungă la școală. Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, au ieșit din clădire 36 de elevi și trei cadre didactice.

După intervenție, pompierii au acționat pentru evacuarea fumului acumulat în interiorul imobilului. Această operațiune este necesară pentru aerisirea spațiilor afectate și pentru verificarea condițiilor din clădire.

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SMURD. Sursa foto: Arhiva EVZ

Informațiile comunicate până la momentul publicării nu precizează dacă incendiul s-a extins la alte instalații sau încăperi și nici dacă au fost înregistrate pagube materiale.

Ce se știe despre intervenția pompierilor din Neamț

Intervenția a fost declanșată după sesizarea prin numărul unic de urgență 112. Primele informații oficiale indică faptul că incendiul a avut ca punct de manifestare tabloul electric de la etajul școlii.

Până la momentul transmiterii informațiilor de către ISU Neamț, nu fuseseră comunicate detalii privind cauza exactă a producerii incendiului. De asemenea, datele disponibile nu menționează existența unor persoane rănite.

Incidentul readuce în atenție importanța verificării instalațiilor electrice în clădirile în care funcționează unități de învățământ. Stabilirea cauzei incendiului și evaluarea eventualelor pagube depind de verificările efectuate de autoritățile competente.

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