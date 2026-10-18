Incendiu la o bază militară din Canada. Mai multe persoane au murit

Un incendiu de amploare a izbucnit sâmbătă, 17 octombrie, la baza militară Wainwright din provincia Alberta, Canada, în urma unui incident grav ale cărui cauze nu au fost stabilite. Ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, a confirmat că mai multe persoane au murit și altele au fost rănite, fără să anunțe un bilanț exact. Flăcările s-au extins rapid din cauza vântului puternic, iar pompierii au intervenit pentru limitarea incendiului, potrivit CNN.

Incendiul a fost raportat la baza Forțelor Armate Canadiene din Wainwright, una dintre cele mai active instalații militare de instruire din țară, situată în provincia Alberta.

Autoritățile locale au anunțat sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook, că flăcările „s-au răspândit rapid din cauza vânturilor puternice”. Echipele de intervenție au continuat operațiunile de stingere, în condițiile în care incendiul amenința să se extindă.

Ministrul canadian al Apărării, David McGuinty, a confirmat într-o declarație video că incidentul produs la baza militară s-a soldat cu morți și răniți.

Oficialul a declarat „că au existat atât decese, cât și răniți în urma unui incident de pe bază”.

McGuinty nu a comunicat numărul persoanelor care și-au pierdut viața sau al celor rănite. De asemenea, nu a oferit explicații privind împrejurările în care a izbucnit incendiul.

Ministrul a descris evenimentul drept o „situație activă și delicată”, având în vedere că pompierii continuau intervenția pentru stingerea flăcărilor. El a anunțat că autoritățile urmează să deschidă o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului.

Baza militară Wainwright se află la aproximativ 210 kilometri de Edmonton, capitala provinciei Alberta, și este considerată una dintre cele mai aglomerate instalații de instruire ale armatei canadiene.

Complexul găzduiește Centrul Canadian de Antrenament pentru Manevră și Centrul de Antrenament al Diviziei a 3-a Canadiene.

Totodată, baza este utilizată pentru pregătirea unităților forțelor terestre canadiene care își desfășoară activitatea în zona Edmonton.

Instalația are un rol important în pregătirea militarilor și în organizarea exercițiilor de instruire ale Forțelor Armate Canadiene.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a confirmat că incendiul a fost provocat de „un incident grav” produs la baza militară din Alberta.

Șeful Guvernului nu a prezentat informații suplimentare despre cauzele evenimentului sau despre numărul victimelor.

Autoritățile canadiene au continuat intervențiile pentru stingerea incendiului, în timp ce circumstanțele producerii acestuia au rămas neclare.

Bilanțul exact al persoanelor decedate și rănite nu a fost făcut public.