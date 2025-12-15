Social

Incendiu într-un apartament din Târgoviște. Mai multe persoane s-au autoevacuat, un bărbat a suferit arsuri

Incendiu într-un apartament din Târgoviște. Mai multe persoane s-au autoevacuat, un bărbat a suferit arsuriSMURD. Sursa foto: dreamstime.com
Un incendiu izbucnit într-un apartament din Târgovişte a provocat arsuri la nivelul braţelor unui bărbat, în timp ce alte 11 persoane s-au autoevacuat fără a fi rănite, a annunțat luni dimineață IPJ Dâmbovița.

Intervenţie promptă a pompierilor pentru stingerea unui incendiu din Târgovişte

Duminică, 14 decembrie 2025, în jurul orei 22:50, pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de pe strada Aleea Coconilor din municipiul Târgovişte. La faţa locului au ajuns echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgovişte.

Forţele de intervenţie au acţionat cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru intervenţii şi salvări de la înălţime şi un echipaj SMURD, pentru a gestiona situaţia şi a acorda asistenţă persoanelor afectate.

Victima a fost transportată la spital

Incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi. Pompierii au intervenit prompt pentru limitarea pagubelor şi stingerea focului.

În urma încendiului, reprezentanții IPJ Dâmbovița au precizat că un bărbat în vârstă de 50 de ani a suferit arsuri la nivelul membrelor superioare. Acesta a fost găsit conştient, asistat medical de echipajul SMURD şi transportat la spital pentru îngrijiri suplimentare. Incendiul a izbucnit în apartamentul în care bărbatul se afla. Pe durata intervenției pompierilor, 11 persoane s-au autoevacuat.

Incendiu într-un apartament din județul Tulcea

Duminică după-amiază, pompierii militari au fost solicitați prin apel la 112 să intervină la un bloc de locuințe din localitatea Niculițel, județul Tulcea, unde un apartament a fost cuprins de flăcări. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă într-o încăpere.

La locul intervenției au acționat pompieri de la Secția Măcin, o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță și SVSU local. Incendiul a afectat aproximativ 20 de metri pătrați, iar fumul din imobil a fost evacuat de forțele de ordine. Cauza probabilă a fost un coș de fum necurățat.

