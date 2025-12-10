Alți 12 chinezi au ars de vii într-un incendiu la o clădire rezidențială

Douăsprezece persoane și-au pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din orașul Shantou, în sudul Chinei, a transmis miercuri agenția Xinhua.

Incendiul a izbucnit marţi, la ora 21:20, într-o clădire cu patru etaje și a fost stins aproximativ 40 de minute mai târziu, potrivit agenției Xinhua.

Inițial, opt persoane au fost declarate decedate și patru rănite, dar ulterior autoritățile au actualizat bilanțul, anunțând că 12 persoane și-au pierdut viața.

Aproximativ 150 de metri pătrați ai clădirii au fost afectați, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.Parterul clădirii adăpostește un magazin de electrocasnice și echipamente electrice, iar zona Chaonan, unde se află imobilul, este un important centru de producție cu mai multe magazine mici de bunuri similare.

O femeie a declarat că părinții, bunica și fratele ei mai mic au murit în incendiu. Autoritățile locale au declarat că blocul fusese construit de locatari, o practică considerată un risc de siguranță de către departamentele de pompieri din întreaga țară. Majoritatea acestor clădiri au o singură scară, ferestre cu gratii și fără rute de evacuare, iar în unele cazuri instalațiile electrice sunt necorespunzător realizate.

Incendiul din Shantou a avut loc după incendiul din districtul Tai Po din Hong Kong, din 26 noiembrie, cel mai mortal din oraș în ultimele decenii, soldat cu 160 de morți și care a lăsat aproape 5.000 de persoane fără locuință. Focul a distrus șapte clădiri înalte și a durat aproximativ 43 de ore.

După tragedia din Hong Kong, China a lansat o campanie națională pentru eliminarea riscurilor de siguranță în clădirile înalte. Comitetul pentru Siguranța Muncii al Consiliului de Stat a promis să identifice și să remedieze pericolele din clădirile rezidențiale, publice și comerciale.